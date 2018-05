Triumfem v lize to teprve začíná. Plzeň brzy může počítat miliony

Tak především, Plzeň má jistou účast v základní skupině Ligy mistrů, což s sebou přináší stovky milionů korun, které Evropská fotbalová unie (UEFA) vyplácí.

Dělá to 15 milionů eur, v přepočtu 390 milionů korun, což je přibližně o 60 milionů korun víc než minulé sezoně.

Další peníze si lze vydělat ve skupině za výhru (70 milionů korun) či remízu (23,4 milionů korun), případně za postup do další fáze.

A to všechno bez zrádné, těžké, kruté, vysilující a nevyzpytatelné letní kvalifikace.

VIDEO: Jsem rád, že je to doma, řekl po vítězném utkání trenér Vrba Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„O to je tenhle titul zvláštnější, že jsme postoupili přímo do skupiny. Byl to náš cíl. Pro hodně z nás to může být poslední šance, jak si Ligu mistrů zahrát. Jsme za to strašně rádi,“ řekl kapitán Roman Hubník.

Plzeň nejlépe zvládla výjimečný ročník HET ligy. Naposled se o přímý postup do Ligy mistrů bojovalo v sezoně 2004/2005. A pak až letos, byť s drobnou podmínkou: současný ročník musí vyhrát klub, který si Ligu mistrů zajistí ze své domácí soutěže. Což oba finalisté Real Madrid a Liverpool už splňují.

Plzeň dosud hrála Ligu mistrů dvakrát, pokaždé se musela prokousat přes tři protivníky v kvalifikaci (2011 a 2013). Třikrát předkola nezvládla (2015, 2016 a 2017).

VIDEO: Z tribuny je to hroznej nervák, řekl po výhře Plzně Limberský Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Mít jistotu účasti v základní skupině a nemuset jít do války v kvalifikacích je pro klub obrovská úleva.

Během července a srpna se hráči mohou soustředit jen na domácí ligovou soutěž, neabsolvují dvě utkání v týdnu, vyhnou se cestování v parných dnech i bojům v často nekomfortních a neoblíbených destinacích.

Když naopak síly tříští, zpravidla je potkají výpadky v jedné ze soutěží: nepostoupí do pohárů, nebo ztrácejí v české lize.

Tyto obavy Plzeň tížit nemusí. Má jedinou starost: jak se během června a července co nejlépe připravit na ligovou sezonu a složit mužstvo s výhledem na Ligu mistrů.

„Že máme jistotu základní skupiny, je pro nás i výhoda při vyjednávání na přestupovém trhu. Už teď máme několik hráčů podepsaných, minimálně čtyři posily by měly dorazit,“ dodal kouč Pavel Vrba.