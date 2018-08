Penalty jsou stres. Kdo ho zvládne, ten vítězí. Dojde na ně v Kyjevě?

Zvětšit fotografii Kapitán Stanislav Vlček vstřelil obě branky Slavie, tu vítěznou jen pár minut před závěrečným hvizdem. (29. srpna 2007) | foto: Michal Sváček, MAFRA

Kyjev (Od našeho zpravodaje) - Vzpomenete si, jak začala cesta fotbalové Slavie v roce 2007 do Ligy mistrů? Co bylo ještě před památným zápasem s Ajaxem? Ano, penaltový rozstřel v duelu se Žilinou. Pražané ho zvládli a nastartovali mimořádně úspěšnou sezonu. Na penalty by mohlo dojít ve stejné fázi soutěže i letos. A to ještě považte, že za dveřmi znovu čeká Ajax...