Hušbauer tušil, že gólman vystihne směr střely. Musel být přesný

I tak zachoval chladnou hlavu a tvrdou přesně mířenou střelou vyrovnal na 1:1. Slavia půjde do odvety 3. překola Ligy mistrů s přijatelným výsledkem.

Jak je těžké jít v 95. minutě na penaltu, kterou potřebujete proměnit, abyste vyrovnal?

Když jde o Ligu mistrů, tak je to na psychiku trochu těžší, ale my jsme věděli, že máme jistou Evropskou ligu, to nás trochu uklidňovalo. Chtěli jsme si to i užít. Nějaká nervozita tam byla, ale já jsem si věřil a jsem rád, že jsem ji proměnil.

Zažil jste někdy těžší okamžik?

V devadesáté minutě jsem kopal už dvě penalty, jednu jsem dal, jednu nedal. V poslední minutě to je vždy těžké, ale teď, když šlo o Ligu mistrů, tak to byla asi jedna z nejtěžších chvil.

Zatrnulo vám, když si brankář na míč sáhl?

Tušil jsem, že věděli, kam jsem v minulém kole penaltu kopal, a tak jsem na tréninku cvičil penalty na druhou stranu. Jenže mi to vůbec nešlo, a tak jsem si řekl, i když je jasné, že mi tam půjde, tak to tam kopnu. Jen s větší razancí. Když je razance větší, tak to má gólman vždycky těžké.

Jak velká úleva byla, když to vyšlo?

Určitě lepší 1:1 než prohra, jsme rádi, že se nám to podařilo aspoň zkorigovat. Ale myslím, že za druhou půli jsme měli dát první gól my a vyhrát.

Cítili jste, že jste lepší, že máte zápas pod kontrolou?

Myslím si, že první půle byla vyrovnaná. Oni měli hned ze začátku velkou šanci, kde nás podržel gólman, my jsme zas měli nějaké závary. Druhou půli jsme už měli víc ze hry my a měli jsme i víc příležitostí. Škoda, že nám tam něco nepadlo, oni pak bránili výsledek a bohužel nám ke konci dali takový gól.

Jak jste tu situaci viděl? Byl jste blízko…

V jednu chvíli tam byly dva míče, rozehrávka se přerušila, ale druhý balon se rychle vrátil. Viděli jsme, že rozehrávající hráč stál nad míčem, a tak jsme čekali, že to rozhodčí znovu přeruší. Bohužel se hrálo, soupeř to dal za beky a byl z toho gól. Nechci to svalovat na rozhodčí, byla to naše chyba, měli jsme hrát a ne koukat na to, že jsou na hřišti dva míče. Měli jsme se chytnout s nabíhajícím protihráčem. Je to i moje chyba, taky jsem přestal hrát. Já i celý tým. Bohužel jedna chyba v takovém zápase vždycky bolí.

Říkáte, že vás uklidňovalo, že máte jistou Evropskou ligu. Opravdu jste takhle uvažovali?

Jistá výhoda to je, nebyli jsme pod tlakovým tlakem, že v případě vyřazení půjdeme do dalšího předkola. Před zápasem to bylo uklidňující, ale když už jsme na hřišti, tak na to nemyslíme.

Dynamo poprvé v sezoně inkasovalo, cítili jste, že je jejich defenzíva tak výjimečná?

Věděli jsme, že hrají hodně u sebe v bloku a že bude těžké se tam dostávat. Chtěli jsme hrát na centry do vápna na Škodu. V prvním poločase tam nějaké byly, ale chodily pozdě, měli jsme to dávat dřív, dokud nebyli zformovaní. Druhou půli jsme se tam dostávali víckrát a měli jsme víc příležitostí.

Byl to hodně vyhrocený zápas?

Spíš až na konci, jinak byl férový. Až když jsme prohrávali, tak emoce byly větší.

Jaké jsou šance do odvety?

Za tým můžu říct, že pořád věříme, tým je silný, dobře jsme vystřídali, přišli noví hráči, kteří oživili hru. Věřím, že máme na to, abychom postoupili.