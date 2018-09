Plzeňský kouč Vrba před Ligou mistrů: Neklepu se jako před sedmi lety

Co pro vás vlastně Liga mistrů znamená?

Pro každý český klub je to nejvyšší meta, na kterou můžete dosáhnout. Je úžasné, že Plzeň na ni dosáhla potřetí během sedmi let.

Je to kouzelná soutěž?

Spíš je to spousta práce navíc, která je zároveň velmi příjemná, takže si nestěžuju. (úsměv)

Vsadil jste se se sládkem Gambrinusu, že pokud s Plzní nepostoupíte do jarní pohárové fáze, postavíte se k pípě a budete fanouškům hodinu točit pivo. Tolik si věříte?

Pro naše skvělé fanoušky udělám cokoli moc rád, ale tu sázku bych prohrál nerad. I potřetí chceme postoupit nejméně do Evropské ligy. Pokud se to podaří, sládek uvaří 11700 speciálních piv pro plný plzeňský stadion.

Když jste se s Plzní před pěti lety loučil, napadlo by vás, že se Liga mistrů vrátí?

Přiznám se, že tenkrát jsem o tom vůbec nepřemýšlel. Jedině snad mě napadalo, že se do Plzně někdy vrátím já, i když náš rozchod se nerodil zrovna snadno.

To tedy ne.

Když jsem oznámil, že odcházím k reprezentaci, byla to složitější situace. Naštěstí to za pár týdnů přebolelo. Ne vždy platí, že co vypadá špatně, opravdu špatné je. Později jsme si uvědomili, že já a Plzeň patříme k sobě.

Je skoro symbolické, co vás čeká teď. Přijel CSKA Moskva čili váš poslední soupeř z Ligy mistrů. Navíc s trenérem Gončarenkem, proti kterému jste v Lize mistrů začínal, když vedl Borisov. Vzpomínáte?

Gončarenko je hodně přemýšlivý, inteligentní a pracovitý. Podobný typ jako Bob Páník v Ostravě. Jen mladší. Chce hrát svůj fotbal. Lhostejno, jestli trénuje Ufu nebo CSKA, poznáte jeho styl. Kromě našeho zápasu mu přeju, ať je v Lize mistrů úspěšný.

Kteří hráči CSKA vám utkvěli v paměti?

Z roku 2013 už jich moc nezůstalo, kádr se hodně omladil. Ale pár jmen mě napadá. Určitě pravý obránce Mário Fernandes, Brazilec, který má světové parametry. Úplně rozumím ruskému svazu, že mu zařídil občanství.

A dál?

Brankář Akinfejev, jehož postavení v ruském fotbale je mimořádné. A taky záložník Alan Dzagojev, který se Rusům zranil při mistrovství světa.

CSKA už jste potkal, ovšem pak přijede taky AS Řím a Real Madrid. Těšíte se, že zkompletujete sbírku slavných soupeřů?

Real je nejvíc, ale nejde o moji sbírku. Já jsem jen jednou ze součástek Plzně.

Už jste hráli proti Barceloně, Bayernu, AC Milán, Manchesteru City...

Ještě to nemusí být všechno. Co třeba Liverpool, PSG, Manchester United, Arsenal, Juventus Turín? Zbývá spousta možností, jak potkat velká jména, takže by bylo fajn, kdybychom do Ligy mistrů postoupili ještě tak čtyřikrát pětkrát... A teď vážně. Já bych si moc přál, aby všechny české kluby v pohárech uspěly, protože pak by se náš koeficient zvedl. Na rozdíl od ligy přeju všem. Přál jsem i Spartě, aby postoupila do Evropské ligy, protože by tím pádem měl celý český fotbal silnější pozici.