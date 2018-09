Plzeňská sázka k Lize mistrů. Tisíce piv pro fandy, nebo Vrba výčepním

Aby fanoušci dostali 11 700 piv zdarma, což je číslo, které má kapacita hlediště Doosan arény, musí Plzeň v základní skupině Ligy mistrů skončit do třetího místa, což jí vynese postup do jarní části evropských pohárů.

Pokud obsadí až čtvrtou příčku za Real Madrid, AS Řím a CSKA Moskva, Vrba se na chvíli stane výčepním.

„V tom případě půjdu a budu čepovat našim fanouškům pivo v restauraci Srdcovka,“ poznamenal plzeňský kouč.

„Pro naše fanoušky udělám kdykoli a cokoli, ale nechtěl bych to dělat ve chvíli, kdy prohraju sázku.“

Vrba se vsadil se sládkem pivovaru Gambrinus Zdeňkem Polákem. Před čtyřmi lety, kdy byl trenérem národního mužstva, uzavřel sázku s jeho předchůdcem Pavlem Zítkem.

Spočívala v tom, že když reprezentace získá v kvalifikačních zápasech v Turecku a Kazachstánu čtyři body, každý z návštěvníků následujícího domácího zápasu s Islandem v Plzni dostane pivo zdarma. Česko obě utkání venku vyhrálo.

Plzeňští fotbalisté začnou na odměnu pro fanoušky „pracovat“ už ve středu, kdy v úvodním zápase základní skupiny Ligy mistrů hostí CSKA Moskva.

„Čekají nás opravdu velké zápasy a s podporou naších fanoušků uděláme maximum pro to, abychom se o postup porvali. Byl by to obrovský úspěch. Před pěti lety jsme CSKA doma dokázali porazit, pokusíme se to zopakovat,“ řekl Vrba.