Dřel, aby byl fit. I Ronaldo zjistil, že to v Itálii není snadné, řekl Schick

Zkrátil si dovolenou a tvrdě dřel pod dohledem kondičního trenéra Michala Břetenáře, který spolupracuje i s českými hokejisty.

„Chtěl jsem být co nejlépe nachystaný ještě před startem přípravy s týmem, což se mi podařilo,“ vysvětloval. „Přes léto jsem všechny zápasy odehrál v docela slušné formě, dal jsem nějaké góly, nic mě nelimitovalo. V tom byl proti loňsku velký rozdíl.“

Schick v přátelských zápasech zaujal. Také italská média si všimla jeho nevšedního letního drilu. „Je na tom perfektně,“ chválil i jeho kouč Di Francesco.

Jenže na vstřelené branky v přípravě Schick zatím nenavázal v soutěži. V Serii A dvakrát nastoupil z lavičky a minulý pátek dostal velkou šanci proti AC Milán (1:2).



„Jsem trochu smutnej, že jsem nedal góla, cítil jsem se jinak opravdu dobře,“ přiznal.

V reprezentaci si chcete náladu vylepšit?

Rád bych. Na Ligu národů jsem se těšil, bude o co hrát. Věřím, že se správně nastartujeme, že se za těch pár dnů, které máme k dispozici, dobře připravíme na zápas s Ukrajinou.

Přišlo nezvykle hodně omluvenek kvůli zraněním. Jak moc vás to ovlivní?

Je to škoda, protože věřím, že se sem všichni kluci těšili. Zranění jsou komplikace, na druhou stranu jsou tu zase další, třeba i noví hráči, kteří se budou chtít ukázat. Doufejme, že je nahradíme.

Chybí i plzeňský Jan Kopic. Takže se potkáte až při říjnové Lize mistrů?

Jo, hned po tom losu jsme si psali. A já musím říct, že se na ty zápasy s nimi fakt moc těším. Spoluhráči z Říma už se s nimi potkali, takže moc dobře ví, kdo je Plzeň. Zatím se mě na nic neptali, to asi teprve přijde. Ale bude to zajímavá konfrontace.

Stejně jako ta s Realem Madrid, dalším soupeřem ze skupiny.

To si nevyberete. V téhle fázi vždycky dostanete jeden top tým, ať už je to Real, Barcelona, Manchester City... Velké rozdíly mezi nimi nejsou, ale myslím si, že Real už nebude tak silný jako v minulé sezoně. Odešel Ronaldo, který hrál v Champions League velkou roli. Jsem zvědavý, jak ho nahradí. Budeme se s nimi prát o první místo, to je náš cíl.

Loňská zkušenost s Barcelonou, kterou jste vyřadili ve čtvrtfinále, pomůže?

Dokázali jsme si, že takovým týmům zvládneme čelit. A navíc jim dáváme i dost gólů. Rozhodně nám to může dodat pocit jistoty, sebedůvěru.

A vám osobně? Ještě vás takové zápasy znervózní?

Už to není jako dřív. Ale tím si projde každý, na začátku koukáte, proti jakým hráčům stojíte, ale jakmile je to podruhé potřetí, už to tolik nevnímáte.

Ale pořád je to speciální.

Když ty hráče vidíte na videu, kde mají sestříhané ty svoje nejlepší věci, vypadá to, že jsou z jiné planety. Ale pak v zápase vidíte, že i oni kazí v úplně normálních situacích přihrávky, ztrácí balony. Taky jsou to jenom lidi.

I Cristiano Ronaldo, který přestoupil do Juventusu?

Poznal, že to v Itálii není úplně lehký (úsměv). Ale i díky němu je teď cítit, jak se italský fotbal zvedá, že je o tu soutěž zase trochu větší zájem.

Překvapilo vás, že se v italské lize ve třech zápasech ještě neprosadil?

Těžko říct. Nevím, co od toho očekával. Já sám jsem poznal, jak složitá ta liga je. Na druhou stranu zrovna on toho dokázal už opravdu hodně, je to jen otázka času.

Nedivil jste se mu, že se ve třiatřiceti letech ještě pustil do takové výzvy?

Osobně ho neznám, ale podle toho, co se o něm říká a píše, je hodně cílevědomý. A to v tom jeho rozhodování hrálo určitě velkou roli. Chce prostě dokázat ještě něco víc.