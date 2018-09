Fotbalová reprezentace začíná nově. Doufá, že špatné zprávy už nepřijdou

Nový reprezentační cyklus po letním mistrovství světa v Rusku nezačne kvalifikací o Euro, ale Ligou národů.

Zbrusu novou evropskou reprezentační soutěží, která má čtyři výkonnostní úrovně, mezi nimiž se sestupuje a postupuje. Trvá jen podzim.

Nahrazuje přípravná utkání, leckdy pro fanoušky nudná, neatraktivní. „Ale pro nás se nic nemění. Hrajeme za svou zem a každý zápas je pro nás důležitý, každý chceme vyhrát,“ ujišťuje slávistický záložník Jan Sýkora.

„Možná, že na přátelák je hlava nastavená trochu jinak. Víte, že když se prohraje, tak se nic nestane. V Lize národů to tak není,“ poznamenal Patrik Schick, útočník z AS Řím.

Česko je ve druhé lize se Slovenskem a Ukrajinou, s kterou ve čtvrtek v Uherském Hradišti začne. S každým protivníkem odehraje utkání doma a venku. Vítěz půjde do první ligy, kde hraje evropská elita, nejhorší sestoupí do třetí.

Na Ligu národů od března 2019 navazuje kvalifikace o mistrovství Evropy 2020.

Neúspěšné země z kvalifikace, které budou zároveň nejlepší v jednotlivých skupinách Ligy národů se utkají o vítěze první, druhé, třetí a čtvrté úrovně. A ti si pak dodatečně zajistí postup na Euro.

Česko má na podzim jediný cíl: svou ligu vyhrát a postoupit mezi elitu, aby se příště potkalo třeba s Francií, Německem, Anglií... „I proto je začátek hodně důležitý,“ poznamenal Sýkora.

Jenže trenéra Jarolíma zahrnuly omluvenky. Vypadlo mu několik hráčů, kteří aspirovali na základní sestavu. Suchý, Darida, Barák... K nim přibyli Pavlenka, Kopic, nedostaví se ani Dočkal. „Chtěl jsem i Šurala, ale je nemocný,“ povzdechl si kouč. „Snad už těch jobovek bylo dost, to už stačilo.“

I proto se dostalo na osm současných slávistů, s odchovanci Janktem a Petrákem, kteří nastupují v zahraničí, je jich ve dvaadvacetičlenné nominace takřka polovina. Ve Slavii se mihl i Gebre Selassie.

„Asi to odpovídá posledním výkonům. A jsme za to samozřejmě rádi,“ podotkl Sýkora. Vedle něj to jsou Hušbauer, Souček, Bořil, Zmrhal, Tecl, Coufal a brankář Kolář, jeden z nováčků. Druhým je Ondřej Petrák z Norimberku.

K aktuální nominaci přibyl v pondělí jablonecký záložník Michal Trávník.

Češi se sešli v pondělí v Praze, poprvé v hotelu Don Giovanni u stanice metra Želivského na pomezí Vinohrad a Žižkova.

Už v úterý se z Prahy vydají letecky do Kunovic u Uherského Hradiště, kde se ve čtvrtek hraje. Bydlet však budou v hotelu Baldaci Atrium ve Zlíně, který je vzdálený třicet kilometrů od dějiště utkání.

V sobotu reprezentace odlétá do Rostova na Donu na přípravný duel s Ruskem.