Slavia vykoupila Liberec. Má obránce Kúdelu, blízko je i příchod Koláře

Za Kúdelu Slavia podle informací iDNES.cz zaplatí Liberci deset milionů korun s tím, že transfer bude administrativně dotažen v pondělí. Třiadvacetiletého brankáře Ondřeje Koláře čekají přes víkend ještě zdravotní testy a jednání o smlouvě.



„S Libercem jsme na příchodu brankáře Koláře domluveni. Hráč ale musí ještě v neděli úspěšně absolvovat zdravotní prohlídku, po které budeme teprve s ním a agenturou Sport Invest, která hráče zastupuje, jednat o smlouvě. Věřím, že Ondrův příchod do klubu je na dobré cestě,“ potvrdil sportovní ředitel Slavie Jan Nezmar.

To příchod jiného libereckého fotbalisty Ondřeje Kúdely je až na administrativní detaily definitivní. Na stadionu v Edenu už pózoval v červenobílých barvách.

„Jsem samozřejmě rád, že jsem ve Slavii. Přál jsem si to a doufal jsem, že se kluby domluví. Dopadlo to dobře a ohromně mě těší, že jsem tady,“ přiznává Kúdela, který s klubem podepsal smlouvu do roku 2020.

O jeho i Kolářově příchodu se spekulovalo od chvíle, kdy se trenérem Slavie stal Jindřich Trpišovský. Ten na oba hráče výrazně spoléhal už v Liberci a v Praze chce na vzájemnou spolupráci navázat.

„Sháněli jsme rychlého konstruktivního stopera. Výhodou Ondry je, že v defenzivě může alternovat na pěti postech. Známe ho velmi dobře z Liberce, jedná se o hráče se skvělým charakterem, který dobře zapadne do kabiny. Věřím, že bude pro Slavii skutečnou posilou,“ prohlásil kouč Trpišovský.



„Jak trenér, tak sportovní ředitel Honza Nezmar mají na mém přestupu podíl. Baví mě ta chemie mezi trenéry. Když jsem přišel do Liberce, tak jsem je poznával a bavilo mě to mezi nimi, takže doufám, že se nám bude dařit a navážeme na naší spolupráci,“ dodal Kúdela.

Třicetiletý obránce opouští Liberec po roce. Loni tam přišel jako náhrada za tehdejšího kapitána Lukáše Pokorného, který přestoupil do Montpellieru. Teď se oba setkávají ve Slavii, kam Pokorný dorazil před týdnem.

Kromě Liberce Kúdela prošel Mladou Boleslaví, kazašským týmem Ordabasy Šymkent a také Spartou, za kterou nastoupil do šesti ligových zápasů. Působil rovněž na Slovácku a v Kladně.

V roce 2007 získal s reprezentací do 20 let stříbro na mistrovství světa, v seniorské kategorii naskočil za národní tým jen jednou.

Dřív byl zvyklý hrát i pravého obránce či záložníka, nicméně do Slavie přichází především jako stoper a hráč, který dobře zná Trpišovského metody. Na podzim pod ním v Liberci odehrál všechny zápasy kromě jediného - duel v Mladé Boleslavi vynechal kvůli červené kartě z utkání se Spartou.

Talentovaný brankář Kolář nastoupil v první části sezony do třinácti zápasů a šestkrát vychytal čisté konto. Je libereckým odchovancem a mládežnickým reprezentantem. Ve Slavii zabojuje o místo se zkušenými Janem Laštůvkou a Přemyslem Kovářem.

Kúdela bude na soupisce Slavie čtvrtým stoperem. Na podzim byli prioritní volbou Jakub Jugas a Simon Deli, pokud byl zdravý. O nedávném příchodu Lukáše Pokorného už byla řeč.

„Slavia má hodně skvělých hráčů a neskutečně kvalitní kádr. Samozřejmě se budu chtít probojovat do sestavy, ale přál bych si hlavně, abychom byli úspěšní jako tým,“ doplnila nová slávistická posila.