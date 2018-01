Hotovo. Slavia má posilu do obrany, z Montpellieru získala Pokorného

Během pátku zdravotní prohlídka v Praze, poté večer odlet za novými spoluhráči na soustředění do Španělska.

Pokorný se ve Slavii potká s jejím novým trenérem Jindřichem Trpišovským, který ho dřív vedl v Liberci. Slavia za levonohého obránce zaplatila přibližně 20 milionů korun.

„Jdu do klubu, který chce být úspěšný. Vždycky jsem byl v menších týmech, ať už v Liberci nebo Montpellieru. Tohle je pro mě nová výzva, protože být v klubu, který musí vyhrávat a má to v DNA, je pro mě něco jiného. Fakt se na to těším. Je to jedna z věcí, kvůli které tu jsem,“ řekl Lukáš Pokorný.

Čtyřiadvacetiletý obránce se do Česka vrací po rozpačitém angažmá ve Francii. Když tam před rokem z Liberce odcházel, věřil, že udělal správný krok. A zpočátku to tak skutečně vypadalo.

V Montpellieru brzy zapadl do základní sestavy, v dubnu ho prestižní magazín France Football nominoval do nejlepší jedenáctky kola a na konci ročníku měl na kontě třináct odehraných ligových zápasů.



Jenže od nové sezony nastal utrum.

Pokorný pod novým trenérem úplně přestal nastupovat, dvakrát byl sice na lavičce, ale za první tým od léta neodehrál ani minutu.

„O šanci v Montpellieru chci zabojovat, ale nesmím být naivní. Pokud po podzimu uvidím, že to nikam nevede, svojí budoucnost budu řešit,“ vysvětloval Pokorný ještě v listopadu.

Nyní kývl na nabídku Slavie.

„O Lukáše jsme hodně stáli. Už z předchozího společného působení jsme si ověřili, že je to vhodný typ do způsobu fotbalu, který chceme praktikovat. Když se naskytla šance ho získat, snažili jsme se ji využít,“ uvedl slávistický sportovní ředitel Jan Nezmar.

V Liberci z něj trenér Trpišovský dokonce udělal kapitána, ve dvaadvaceti.

„Jindřich Trpišovský umí naplno využít potenciál jednotlivých fotbalistů, Slavii povede k modernímu a rychlému fotbalu, a to by Lukášovi mělo vyhovovat. Navíc se netají tím, že výkony v dresu Slavie by se opět rád přiblížil návratu do národního týmu,“ uvedl Viktor Kolář z agentury Sport Invest, která hráče zastupuje.



„Jednali jsme rovněž o možnostech působení ve Francii či v Belgii, ale rozhodlo rychlé a velmi konkrétní jednání Slavie,“ doplnil Kolář.

Pokorný je technicky dobře vybavený střední obránce, silný hlavičkář s přirozenými vůdcovskými schopnostmi.

Jeden start má také v reprezentaci. V srpnu 2016 odehrál poločas v přípravném duelu s Arménií (3:0), prvním zápase Česka pod trenérem Karlem Jarolímem.

Ve Slavii bude Pokorný třetím typickým stoperem vedle Jakuba Jugase a Simona Deliho. Uprostřed obrany na podzim zaskakovali rovněž Michael Ngadeu nebo Michal Frydrych. V hledáčku má trenér Trpišovský také libereckého Ondřeje Kúdelu.