Kolář si pořád vyčítá inkasovaný gól. V Kyjevě chce udržet nulu

První zápas v Praze skončil 1:1, na inkasovaný gól Slavia odpověděla vyrovnáním z penalty v nastaveném čase. K odvetě odcestovali slávisté v pondělí ráno z Prahy, zápas na Olympijském stadionu v Kyjevě začíná v úterý v 18.30 středoevropského času. „Na ten stadion se moc těším,“ přiznává Ondřej Kolář.

Jaké si vezete poučení z prvního zápasu?

Dostali jsme laciný gól, to už se nesmí opakovat. Vzadu musíme hrát na nulu! Už víme, co od nich čekat, takže na ně musíme vletět a hrát tak, jak jsme hráli doma. A věřit, že nám to tam spadne. Jsem přesvědčen, že se nám to podaří a že budeme v Lize mistrů cestovat i dál.

Před prvním zápasem jste říkali, že šance jsou padesát na padesát, jak to vidíte teď?

Myslím, že to je pořád stejné. Věřím, že gól dáme, a pak záleží, jestli nějaký dostaneme nebo ne. Ale šance jsou pořád stejné.

Odkryl vám pražský zápas nějaké slabiny ve hře Dynama?

Byli jsme připraveni dobře, trenér je měl nastudované, o slabinách jsme věděli. Jediné, co jsme nepřidali, byl gól ze standardky, na to jsme se připravovali dlouho a prostě nám to tam nespadlo. Šancí bylo dost ze standardek, to musíme uplatnit a využít.

Na inkasovaný gól jste si sáhl, nestraší vás to ještě?

Byl to takový nešťastný gól. Sešla se řada chyb, a ve finále mě to trefilo do nohy. Mrzí mě, protože jinak jsme zápas mohli zvládnout s nulou.

Vyčítáte něco sobě, nebo spoluhráčům?

Spíš jsem byl celkově zklamaný, že jsme ten gól dostali. Na hřišti byly dva míče, možná tam byl i mírný ofsajd, a padl z toho hloupý gól. Celé mě to mrzí.

Považujete remízu 1:1 z úvodního utkání za přijatelný výsledek?

Je to otevřené, když dostaneme gól na 1:1, tak to jde do prodloužení, které bychom doufám zvládli. Na druhou stranu by to bylo hodně náročné, protože teď máme docela hodně zápasů. Takže bude lepší, když si to uhrajeme v základní hrací době.

Může dojít na penalty, už jste studoval jejich střelce?

Popravdě, zatím to nastudované nemám, budeme to s trenérem řešit až před zápasem. Ukáže mi, kam kdo kope a budeme se na to připravovat.

Vy sám si přípravu neděláte? Nemáte žádné vlastní statistiky o penaltových střelcích?

Všechno probírám s trenérem. Už v Liberci jsme byli spolu a všechno jsme řešili společně, toho se držím.

Je pro Kyjev výhoda, že vynechal ligový zápas?

Uvidíme, komu to pomůže. Oni budou v plných silách, ale my jsme zase nevypadli ze zápasového rytmu. Takže věřím, že to pomůže nám.

Jak se srovnáváte s náročným programem?

Já jako gólman jen v bráně stojím, ale kluci musí běhat víc, a to je náročné. Zatím to však zvládáme dobře.

Čekáte, že Dynamo bude hrát v domácím prostředí jinak, než jak se prezentovalo v Praze?

Myslím, že budou hrát úplně stejně, že na nás nalezou, a budou nám od začátku chtít dát gól. Herní styl bude stejný.

V sezoně už jste třikrát udržel čisté konto, teď asi očekáváte víc práce?

Určitě bude víc práce než v lize, ale doufám, že klukům pomůžu a zvládneme to vzadu s nulou.

Co jste o Dynamu Kyjev věděl, než vás los svedl dohromady?

Je to pojem, velký klub, který jsem sledoval v Lize mistrů. Byli tam moji bývalí spoluhráči z Liberce a vyprávěli, jak tam jsou skvělí fotbalisté. Jsem rád, že jsme s nimi mohli hrát vyrovnanou partii, dokonce si myslím, že jsme byli lepší. Škoda, že jsme hráli 1:1.

Spojil jste se teď s některým ze svých bývalých ukrajinských spoluhráčů?

Vůbec, už s nimi nejsem v kontaktu, takže jsem to neřešil.

Jak se těšíte na stadion pro 70 tisíc diváků?

Moc se těším! Nevím, kolik přijde lidí, ale pro mě to bude něco neuvěřitelného. Takový zápas jsem ještě nehrál, takže se na to hrozně těším.