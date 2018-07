Olomouc řeší díru po Urošovi. Každá varianta má háček

Jan Štěrba riskantně s míčem u kopačky jako poslední fotbalista Olomouce na půlce ustál tvrdý náraz ramenem napadajícího slávisty Hušbauera, kterého to vytočilo natolik, že zbytečným skluzem stopera poslal na trávník za cenu žluté karty.

I tento okamžik by si měl Štěrba dnes před zápasem v Mladé Boleslavi (18.30, ČT sport) připomenout pro zachování zdravého sebevědomí, pokud dá ovšem 24letému obránci Václav Jílek druhou šanci po zpackané bitvě se Slavií (0:3).

Měl by. Nikoli snad z vděčnosti, že mu před dvěma lety gólovou hlavičkou ve Vlašimi z poslední minuty zachránil krk na lavičce Sigmy a Jílek s ní pak mohl po postupu oslnit v první lize čtvrtým místem a pohárovou Evropou. U toho už ale Štěrba nebyl, neboť se neprosadil a na jaře hostoval v Karviné, jenže neprosadil se ani tam.

Přesto pro klubový web sigmafotbal.cz tvrdí: „Myslím, že mi to prospělo. Přece jen už jsem v Olomouci devět let. Změna prostředí na ten půlrok mě posunula, sice jsem toho moc neodehrál, ale jinak mi to tam docela sedlo a dobře jsem se připravil na další fázi v Olomouci.“

Teď je zpátky jako muž, který má zaplnit díru po Uroši Radakovičovi, jehož koupila Sparta.

Slušná výzva, co říkáte?

Srbský válečník vyčníval rychlostí, důrazem, fotbalovostí, nesnášenlivostí vůči porážkám, týmu dodával i výšku a potřebnou sílu.

Na první pohled o něco drobnější odchovanec Štěrba má však předpoklady to zvládnout. Míč mu nepřekáží, jak poznal Hušbauer, rychlý je dostatečně, jen potřebuje nabrat praxi. Vždyť i kvůli zranění téměř dva roky pořádně nehrál.

„Opravdu jsem se těšil. Před zápasem jsem vzpomínal, že už je to nějaká doba, co jsem hrál naposledy. Byl jsem rád, bohužel tři inkasované góly nejsou dobrá vizitka. Ale věřím, že se z toho ponaučíme, pořád je před námi hodně zápasů, a už to půjde jenom nahoru,“ říká. „Většinou to tak je, když chytnete takovou facku už na začátku sezony, tak je to pak lepší a lepší. Musíme si chyby vyříkat a být příště lepší.“

Variantu Kotouč brzdí zranění

Štěrba neprožil vydařený návrat na Andrův stadion. Smolně se přimotal ke všem inkasovaným gólům, ačkoli mohl nejspíš jen za první, když se od něj na malém vápně odrazil míč k volnému Součkovi.

„U stopera stačí malá chyba a soupeř ji potrestá. Před prvním gólem špatně reagoval, ale už dlouhý aut jsme špatně bránili. Před Součkem i za ním měl být hráč. Přitom jsme tam byli v dostatečném počtu. I před třetím gólem se dalo chovat jinak,“ vyčítal Jílek. „Na Honzovi byla vidět nerozehranost. Dva roky nehrál ligu. Přece jen je něco jiného hrát proti kvalitním týmům v přípravě a pak proti jednomu z nejlepších týmů v lize mistrovský zápas. Neřekl bych, že by odehrál špatné utkání. Některé věci se daly vyřešit jinak, ale obstál.“

Spíš nepropadl. Od reportéra MF DNES dostal Štěrba podprůměrnou čtyřku. Ovšem Tecla se střídajícím Škodou do šancí společně s parťákem Václavem Jemelkou příliš nepouštěli.

„Myslím, že až na pár fází zápasu jsme to zvládli. Když pak chodili do brejků, už to předávání bylo těžší, ale dalo se to zvládnout,“ ohlížel se. „S Václavem jsme hrávali, sice poslední sezony hrál s Urošem, ale známe se dobře. Doufám, že se budeme zlepšovat.“

K tomu je třeba, aby stopera s kvalitním zakončením, jenž do ligy naskočil už před třemi lety a blýskl se dvěma góly Teplicím, nebrzdila zranění. „Doufám, že mi zdraví bude držet. Budu pro to dělat maximum, pak to bude jen na trenérovi. Ale musím předvádět stále lepší a lepší výkony, abych si pozici obhájil.“

Bylo by necitlivé, kdyby jej Jílek po prvním průšvihu vyndal ze sestavy, což neplánuje. „Kde jinde má zkušenosti Honza Štěrba nasbírat, než že tyhle zápasy bude hrát? Rozhodli jsme se pro tuhle cestu. Po jednom zápase ho nebudeme házet přes palubu.“

Jemelka působil jistěji.

Vedle Radakoviče se v minulé sezoně učil – nebylo to naopak – a teď by měl pomoct o rok staršímu Štěrbovi, byť by sám ještě potřeboval sbírat lekce po boku zkušenějšího.

I Jílek uznává: „Je vidět, že po Uroši Radakovičovi díra je, ale budeme pracovat, aby byla co nejmenší.“

Brankář Sigmy Miloš Buchta přidává: „Máme kvalitní stopery, ale Uroš odvedl velký kus práce. Věřím, že Štěrba, nebo někdo jiný, ho může plnohodnotně nahradit. Nebude to hned, ale časem dozraje do nějaké kvality. Se Slavií to nebylo o stoperech. Do čeho kopli, to tam spadlo.“

Variantu Polom brzdí levá noha

Zaplnit díru po Radakovičovi nemusí být práce pouze pro Štěrbu.

Druhou variantou byl další odchovanec Jan Kotouč, jenže zranění ze závěru přípravy ho vyřadilo ze hry.

Možná i ze sestavy. „Bylo to dilema,“ přikývne Jílek. „Vyřešilo se tím, že Honza Kotouč měl otřes mozku, jinak to bylo do posledního zápasu padesát na padesát.“

A třetí varianta? Roman Polom.

Aniž by se tím Sigma pochlubila na svém webu, stopera po konci hostování vykoupila z Mladé Boleslavi. Jenže z boje o Radakovičovo místo ho vyřadila fotbalová podivnost, a sice že dva levonozí stopeři si tak trochu při rozehrávce překážejí. Levák Jemelka, objev minulé sezony, do základu patří.

„Pro rozehrávku, kterou chceme hrát, je to svým způsobem limitující,“ vysvětluje Jílek. „Bavíme se o tom, že je to zvláštní, že dva praváci nastupují na stoperu naprosto běžně, ale dva leváci jsou vidět už málokdy. Je to tím, že leváci jsou daleko vyhraněnější na levou nohu, a pak je tím pádem trošku problém. Ve finále bych si to taky uměl představit, ale zkoušeli jsme to jednou v zimní přípravě a nevyšlo nám to.“

Mimochodem za olomouckou juniorku ve středu obrany dva leváci nastupují, čemuž se Jílek pousměje: „Tak vidíte, jde to.“