Souboj poražených. Mladá Boleslav v předehrávce vyzve Olomouc

Olomoučtí v neděli podlehli 0:3 Slavii, to jejich druhý protivník měl k bodům blíže – ve Zlíně ztratila Mladá Boleslav dvoubrankové vedení a rozhodující zásah inkasovala ve druhé minutě nastavení.

„Bylo zajímavé utkání, bohužel pro nás se špatným koncem. Teď doma chceme vylepšit bilanci z minulé sezony,“ prohlásil trenér Jozef Weber.

Mladá Boleslav má co napravovat, vždyť v uplynulém ročníku byla před vlastními fanoušky nejhorší ze všech. Z patnácti zápasů vyhrála pouze tři.

„V minulé sezoně kluky omlouvalo, že jsme hráli o záchranu. Teď už nás nic omlouvat nebude a musíme domácí výkony zlepšit,“ podotkl mladoboleslavský kouč Weber. Obránce Ladislav Takács si vzpomněl, že se mu se spoluhráči proti Olomouci nedařilo – Sigma ovládla oba vzájemné duely (2:1 a 3:0).

„Máme Sigmě co vracet. Věřím, že to zvládneme,“ řekl dvaadvacetiletý stoper do kamer klubové televize.

FK Mladá Boleslav - SK Sigma Olomouc pátek 18.30, rozhodčí Orel. Vysílá ČT Sport Předpokládané sestavy:

Boleslav: Kamenár - Pauschek, Takács, Král, Fabián - Hůlka, Matějovský - Diviš, Přikryl, Konaté - Komličenko. Olomouc: Buchta - Sladký, Štěrba, Jemelka, Vepřek - Zahradníček, Texl, Kalvach, Houska, Falta - Nešpor.

Olomouc, která předchozí ročník zakončila coby nováček na senzačním čtvrtém místě, se v pondělí dozvěděla možného soupeře pro třetí předkolo Evropské ligy – 9. srpna si zahraje buď s Alkmaarem, nebo Almaty.

Možná to, že si hráči Sigmy připomněli návrat do pohárů po devíti letech, zakrylo smutek po třech gólech od Slavie, nejvyšší porážce prvního kola.

„Odehráli jsme v mnohém poučné úvodní utkání proti Slavii, ale věřím, že se z toho otřepeme a předvedeme lepší výkon. Jsem přesvědčen, že mužstvo se z vysoké prohry proti Slavii nepoloží,“ uvedl olomoucký trenér Václav Jílek.

V neděli mu scházel klíčový záložník Jakub Plšek a stále není jasné, zda už bude moci nastoupit.

„Uvidíme, zda už bude připraven hrát. Zotavuje se, ale zatím to není jisté,“ dodal Jílek.

Předehrávka druhého kola první ligy se hraje v pátek od 18.30 hodin v Mladé Boleslavi.