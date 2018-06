„První gól nás zlomil a už jsme nenašli odpověď na zbývající průběh zápasu,“ pronesl trenér argentinské reprezentace Jorge Sampaoli po čtvrtečním debaklu 0:3 od Chorvatska na mistrovství světa.

„Ale odpovědnost za porážku nesu já, protože připravuji taktiku. Kdybych přišel s jiným plánem, třeba by to dopadlo jinak. Dlouho jsem se takhle necítil, takovou porážku jsem nezažil. Bolí to,“ poznamenal kouč.

Vyhrát mistrovství světa, to je to, po čem Messi, fotbalový fenomén a kouzelník, léta touží. Před čtyřmi lety už byl blízko, radost mu zkazila porážka v prodloužení finálového zápasu s Německem.

Teď je naopak hodně daleko - po výprasku od Chorvatska je Argentina na pokraji vyřazení. Postup ze skupiny nemá ve svých rukou: musí co nejvýrazněji porazit Nigérii a doufat, že Island ze zbylých dvou zápasů nezíská víc než tři body.

A to z velké části kvůli Caballerovi, nešťastníkovi, který na šampionát dorazil nerozchytaný: za celou sezonu stihl v dresu Chelsea nicotné tři ligové zápasy.

Ani to by však neměla být omluva pro hrozivý kiks, který předvedl osm minut po pauze.

Možná se mu v hlavě srazily myšlenky, možná věděl, co chce udělat, ale vůbec se mu to nepovedlo. Těžko říct, co se mu honilo hlavou, když se pokoušel odehrát do bezpečí zpětnou přihrávku: výsledek byl pro Argentinu katastrofální.

Míč se vysokým obloučkem snesl přímo k dobíhajícímu útočníkovi Rebičovi, který do něj z voleje práskl a trefil poloodkrytou branku.

Do té doby bezgólový zápas tahle chyba zlomila. Argentinci byli najednou v hlubokém útlumu, zkoprnělí, neschopní reakce.

Včetně muže, od kterého se v takových chvílích pomoc nejvíc očekává. Messi, vousáč s kapitánskou páskou na rukávu, na kterého celá země spoléhá, působil stejně bezradně jako spoluhráči.

Nedostal se do šance, marně se snažil chodit si pro míče do hloubi pole a odtamtud režírovat hru. Nic mu nevycházelo, často nebyl dlouhé minuty vůbec vidět.

Jaký rozdíl v porovnání s věčným rivalem Cristianem Ronaldem, který sám táhne Portugalsko za postupem ze skupiny!

Trenér Sampaoli přitom dělal všechno pro to, aby své hvězdě připravil co nejlepší možné podmínky. Dokonce v nominaci opomenul rozjetého útočníka Icardiho, nejlepšího střelce italské ligy, protože údajně nepatří do partičky Messiho oblíbenců.

Během zápasu kouč rázoval kolem lavičky, sundal sako, divoce gestikuloval potetovanýma rukama a pětadvacet minut před koncem měl vystřídáno.

„Vždycky chci, aby hráči nastupovali na pozicích, kde hrají nejlépe. V případě tvůrce hry se nám to nepovedlo a to se podepsalo i na výkonu Lea Messiho. Navíc tým s ním nespolupracuje tak, jak jsme očekávali. Jako trenéři to musíme napravit a zabojovat v posledním zápase o postup,“ prohlásil Sampaoli.

Všechno marné, argentinská hra zkrátka drhne. Bylo to znát už v prvním zápase s Islandem, ve kterém Messi zahodil penaltu a outsider senzačně urval bod.

A proti Chorvatsku? Matnou hvězdu dokonale zastínili dříči na opačné straně: Rakitič, Perišič a hlavně kapitán Modrič, autor krásného druhého gólu.

Díky nim má Chorvatsko jistý postup, zato Argentina je na hraně historické potupy. Sen se rozplývá.