Argentině se od začátku nedařilo nic. Nehrála svůj technický fotbal, na který jsme u ní zvyklí. Místo toho faulovala. Hodně.

Ofenzivní hvězdy v čele s Messim se do šancí prakticky nedostávaly. Agüero po necelé hodině střídal, v tutovce před prázdnou brankou selhal Pérez.

„Abyste porazili tým jako Argentina, musíte podat perfektní výkon. Nám se to podařilo. Messiho jsme úplně odřízli, nedostával se k míči,“ vykládá Modrič, který umístěnou střelou zpoza pokutového území zvyšoval deset minut před koncem na 2:0.

Skóre předtím otevřel Ante Rebič. Nutno říci, že s výrazným přispěním argentinského brankáře Willyho Caballera, kterému se nepovedla rozehrávka a chorvatskému křídelníkovi namazal. V závěru pak pečetil výhru po zaváhání obrany jihoamerického celku Ivan Rakitič.

„Na první pohled vypadá naše vítězství možná jednoduše, jenže tak to rozhodně nebylo. Ale vyhráli jsme zaslouženě, to ano,“ vykládá dvaatřicetiletý záložník Realu Madrid. „Výhra nám zvedne sebevědomí do dalších zápasů. Musíme se ale vyvarovat euforie, což nebude jen tak.“

Ještě radostněji hovořil po utkání chorvatský trenér Zlatko Dalič. „Od začátku šampionátu nebyl moment, kdy bych svým hráčům nevěřil. Byli jsme skvělí. Hráli jsme fantasticky, všechno nám vycházelo,“ liboval si.

I on ale tuší, že jeho svěřencům nesmí dosavadní úspěchy na ruském turnaji stoupnout do hlavy. „Hlavně musíme zůstat jedním týmem. Poslední hráč na soupisce musí být stejně dobrý jako ten první. Hlad po vítězství, to je náš recept na úspěch. Nikdo teď není šťastnější než já.“

Argentinci jsou na hraně vyřazení

Na rozdíl od Chorvatů, kteří slaví postup, jsou Argentinci v nezáviděníhodné pozici. Parta kolem kapitána Lionela Messiho se trápí, vždyť ve dvou zápasech skórovali Jihoameričané jen jedinkrát.

„Už dlouho jsem takovou prohru nezažil a bolí to o to víc, když máte na sobě reprezentační dres. Bolí to hodně, ale o ostudě bych nemluvil,“ sděluje argentinský kouč Jorge Sampaoli.

„Odpovědnost za porážku nesu já, protože připravuji taktiku. Kdybych přišel s jiným plánem, třeba by to dopadlo jinak. Vždycky chci, aby hráči nastupovali na pozicích, kde hrají nejlépe. V případě tvůrce hry se nám to nepovedlo a to se podepsalo i na výkonu Lea Messiho. Navíc tým s ním nespolupracuje tak, jak jsme očekávali,“ dodává.

Jejich šance na proklouznutí do další fáze stále žije, kromě nutného vítězství nad Nigérií však musejí doufat, že ostatní zápasy dopadnou v jejich prospěch. Po finálové účasti na předchozím šampionátu by konec po skupinách znamenal fiasko.

To ale chorvatské fotbalisty příliš trápit nemusí. „Postupujeme. Nejdůležitější cíl jsme splnili. Musíme se držet při zemi a v klidu se připravit na to, co nás čeká dál,“ uzavírá své hodnocení Modrič.