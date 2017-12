Faul na Baroše se nepískal. Reakce trenéra? Ať je video všude, nebo nikde

Výrazy, kterými zasypal hlavního rozhodčího ještě přímo na hrací ploše, i ty, které utrousil v emocích při odchodu do kabiny, nejsou publikovatelné ani po dvaadvacáté hodině. Tak snad jen vyznění jeho hněvu, když procházel okolo novinářů: „Doufám, že o tom budete taky čtyři dny psát...“

Baroš narážel na minulé kolo, kdy Baník, jak ve svém komuniké potvrdila i komise rozhodčích, vstřelil obě branky proti Karviné z ofsajdu a vyhrál 2:1. Jeden z gólů dal právě i Baroš, který v pátek v Praze začal mezi náhradníky.

Na hřiště se dostal za stavu 1:2 ve druhém poločase. Okamžitě hostující hře dodal důraz, sváděl tvrdé souboje se stopery Jugasem a Ngadeuem a toužil po vyrovnání. „Dělal nám velké problémy,“ uznal domácí kouč Jaroslav Šilhavý.

Baroš se následně dostal i do strkanice se slávistou Dannym, který mu znemožnil rychlé rozehrání standardky. A pak ho naštval jednoznačný faul, po kterém měl rozhodčí Jílek pět minut před koncem pískat penaltu.

„Sice jsem to ještě neviděl, tak nechci hned soudit. Ale z mého pohledu to vypadalo, že si Bary míč předkopnul a až pak ho sestřelili,“ komentoval situaci kapitán Robert Hrubý.

Měl pravdu. I videorozhodčí by bez dlouhého přemýšlení musel říct jednoznačné: penalta!

Jenže technika vstoupí do ligy až v neděli v utkání Sparty s Mladou Boleslaví a ani na jaře, pokud se osvědčí, nebude k dispozici v každém utkání.

„Nikdy ale přece nevíte, v jakém zápase se sporná situace naskytne. Vybírat zápasy podle toho, jestli jsou klíčové, rizikové, nebo co já vím... Buď ať je to v každém zápase, nebo nikde. Jinak je to celé zbytečnost,“ odpovídal po utkání ostravský trenér Radim Kučera.

„Rozhodčí je jenom člověk, každý udělá chybu... Nás zase masírovali celý minulý týden, to já ale neovlivním“ vzpomněl Kučera na zmíněné vítězství nad Karvinou. „Být tady dnes video, možná by ten zápas skončil dva dva, ale to ať se rozhodnou jiní,“ dodal.