Díky kapitáne! Bílek byl dojatý, ale mrzelo ho, že si nezahrál

Díky parťáku! Díky Jiřino! Díky Bílčus!

Díky kapitáne!

Hráči Slavie natočili video, kterým se s kapitánem Jiřím Bílkem loučili. Diváci si ho mohli prohlédnout před pátečním zápasem s Ostravou na velkých obrazovkách, hráčům komentáře zněly do rozcvičky.

Pozdravy končily rychlými střihy s poděkováním. Vzkaz „Díky, kapitáne!“ byl mottem pátečního večera.

Chtěl se rozloučit na hřišti. Mrzí mě to, řekl kouč

Bylo to loučení po vítězství, přesto trochu hořké. Do utkání se totiž Jiří Bílek nedostal ani na okamžik.



Halil Altintop měl smůlu, že do jeho střídání zněl pískot. Byl v tom nevinně, diváci se nezlobili na něj, ale na trenéra. Chtěli aspoň na pár vteřin vidět Jiřího Bílka.

„Chtěl jsem se rozloučit na hřišti, ale bohužel se to nepovedlo. Trenér měl jiné plány,“ poznamenal stručně. „Hlavně, že se vyhrálo, to je nejdůležitější.“

Obránce se zkušenostmi z bundesligy byl ve Slavii od léta 2014. Byl oporou v těžkých časech, kdy se Slavii nedařilo, dočkal si i titulu

„Zažil jsem tady úplně všechno. Přicházel jsem a myslel jsem si, že budeme hrát o titul, jenže my jsme bojovali o holý život. Pak se to začalo zvedat, přišli nová majitelé, mužstvo se posílilo a my jsme nakonec získali titul,“ ohlédl se za slávistickým angažmá.

S posilováním týmu však ztratil místo v sestavě a pohár pro mistra letos v květnu už přebíral jako nehrající kapitán.

Jediné minuty jara odehrál v závěru posledního utkání s Brnem. Slavia měla čtyřbrankový náskok, a tak kouč neváhal a Bílkovi dopřál prožít závěrečný hvizd mistrovské sezony na trávníku mezi spoluhráči.

Teď se k podobnému gestu Jaroslav Šilhavý neodvážil.

Slavia v pátek vedla nad Ostravou jen o gól a závěr byl hodně nervózní. „Mrzí mě to,“ přiznal se trenér. „Byli jsme domluveni, že když to půjde, tak ho postavím, ale nechtěli jsme v závěru zápasu nic podcenit. Jirka s námi poslední dobou trénoval-netrénoval,“ dodal na vysvětlenou.

„Myslím, že si diváci Jirku užili a byli rádi, že loučení je tříbodové,“ podotkl ještě Šilhavý.

Bílek přiznal, že si děkovačku užil i on. „Už před zápasem, když jsem dostal dort, jsem měl co dělat, aby mi neukápla slza. A když jsem teď šel koridorem mezi hráči k fanouškům, tak už jsem to neudržel,“ přiznal se.

Že bude předříkávat tradiční děkovačku, o tom nebylo pochyb. Bílek však začal proslovem: „Byl jsem nervózní. Pouštěl jsem si loučení Standy Vlčka, který mluvil dlouze a krásně. Laťku nastavil hodně vysoko.“

Nakonec mluvil spatra, nic si dopředu nepřipravoval. „Fanoušci ke mně byli vždycky pozitivní, podporovali mě. I dnes už v závěru zápasu skandovali mé jméno. Byl jsem dojatý, za všechno jsem jim poděkoval.“

Na Astanu už v saku. A pak Nezmarova škola

Zápas s Ostravou uzavřel ligovou sezonu, ale Slavia ještě bude hrát ve čtvrtek hrát závěrečný zápas základní skupiny Evropské ligy proti Astaně. „Je to pro nás momentálně zápas roku, uděláme všechno pro postup. Já u toho budu už v saku, v nominaci na utkání nebudu.“

Odcházejícího kapitána Slavia zaměstná ve sportovním útoku. „Těším se na spolupráci s Honzou Nezmarem. Už jsme spolu mluvili, o fotbale ví neskutečné věci. Budu mít skvělého mentora, vedle kterého můžu jenom růst,“ těší se Jiří Bílek na spolupráci s novým sportovním ředitelem.