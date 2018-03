Trávník poprvé v reprezentaci. Jak tam můžeš být, vyprovázel ho kouč Rada

Právě i trenér Petr Rada, pod kterým se na jaře celému Jablonci mimořádně daří, jemu a Lukáši Masopustovi, dalšímu nováčkovi z Jablonce, k nominaci výrazně pomohl.

„Je skvělé, že jsme tu dva. Všichni v Jablonci teď máme formu a těžíme z toho. Prospěla nám změna trenéra, dodalo nám to nový impulz. I já osobně se cítím lépe,“ uznal třiadvacetiletý Trávník, bývalý kapitán reprezentační jednadvacítky.

V úterý se vydá s áčkem na dalekou cestu do Číny, kde se národní tým utká v pátek s Uruguayí a v pondělí buď s Walesem, nebo domácím výběrem. Přitom už se chystal na dvoufázové tréninky v Jablonci, plánované na tento týden. „A teď o ně bohužel přijdu,“ žertoval.



Očekával jste, že by pozvánka za vydařený vstup do jara mohla přijít?

Po tom, co jsem kvůli vízům před čtrnácti dny odevzdával pas, jsem trochu tušil, že by to mohlo vyjít. Jenže pak trenér nominoval a já nebyl ani mezi náhradníky...



Kdy jste se tedy o vaší nominaci dozvěděl?

V neděli večer mi volal pan Šeterle, manažer reprezentace, ať si zabalím. Měl jsem obrovskou radost.

Účastnil jste se dvou mistrovství Evropy do 21 let. Na tom loňském jste byl dokonce kapitánem, a velmi dobře hodnoceným. Nečekal jste proto, že vás do prvního týmu vezmou dřív?

Těžko říct. Určitě jsem nebyl nijak naštvaný, když jsem se do nominace nedostal, prostě jsem to bral, jak to je. Snažil jsme se makat a věřil jsem, že to někdy přijde. Teď jsem tady a moc se těším na ten týden, co mě čeká.

Čeká vás turnaj v Číně, který pro vás v pátek startuje zápasem s hvězdnou Uruguayí. Jak velký skok to pro je? Vždyť jste ještě o víkendu jste hrál ligu na sněhu v Jihlavě...

Ale respekt mám ke každému soupeři. A je jasné, že když jsme tady v reprezentaci, tak k tomu patří i zápasy s největšími hvězdami. Je to úplně jiná úroveň, ale rozdíly bych v tom neviděl.

Pídil jste se třeba po tom, kdo za Uruguay nastoupí?

Nijak zvlášť, i když je pravda, že jsem jejich nominaci někde četl, ale úplně jsem to neřešil. Každopádně se těším na Cavaniho, který se mi líbí, top je hráč je samozřejmě i Suárez, ale že bych tam měl vyloženě nějaké oblíbence, to zase ne.

Neobáváte se daleké cesty?

Já už něco podobného zažil s reprezentací do sedmnácti let, když jsme letěli na mistrovství světa do Mexika. Asi dvanáctihodinový let, hrůza... ale teď budeme mít rozhodně větší komfort, tenkrát jsme letěli běžnou linkou.

O vás se už delší dobu mluví, že byste se z Jablonce mohl posunout výš. Může vám v tom reprezentace pomoct?

Určitě mi neuškodí, to je jasné. Každý fotbalista by si chtěl zahrát někde v zahraničí, žádná dobrá konkrétní nabídka pro mě a pro klub ale nepřišla, takže jsem zůstal a všechno zase záleží jen na mně. Pokud budu mít dobrou formu, věřím, že se ještě něco semele.

Myslíte přímo na odchod do zahraničí, nebo jsou ve hře i největší kluby v Česku jako Slavia, Sparta a Plzeň?

Určitě by to byl proti Jablonci posun, stupeň výš. A také dobrý mezikrok před možným odchodem do zahraničí. Uvidíme.