Do Číny neletí Vydra a Jankto, kouč Jarolím povolal Jugase či Frýdka

Dva stopeři, dva krajní záložníci, jak si kouč dopředu naplánoval. Kvůli zdravotním potížím Vydry s Janktem však musel sáhnout i pro dalšího hráče.

Frýdek, Lüftner i Jugas už poměry v národním mužstvu znají, Masopust s Trávníkem v něm nikdy nebyli.

Oba nováčci vytěžili nominaci díky úchvatné formě Jablonce, který je nejlepším týmem jara. V lize pod novým trenérem Petrem Radou vyhrál pět z pěti zápasů a zvítězil i ve čtvrtfinále domácího poháru.

Fotbalisté se sešli v pondělí v Praze. Večer společně vyrazí do Divadla na Vinohradech na vyhlášení Fotbalisty roku 2017.

Do Nan-nigu se vydají v úterý odpoledne, do Číny přiletí ve středu ráno tamního času. K prvnímu zápasu nastoupí v pátek od 12.35 středoevropského času proti Uruguayi. Druhý zápas je čeká v pondělí, a to buď proti domácímu výběru, nebo Číně. Pro národní mužstvo jde o přípravu na podzimní Ligu národů.

Jarolím minulý týden nominoval devatenáct fotbalistů s tím, že po víkendu kádr doplní o dva až čtyři hráče. Do Číny totiž může vzít maximálně třiadvacetičlenný kádr, jedno místo mu tak ještě zbývá.

Vydra o srazy v poslední době přichází pravidelně. Útočník druholigového Derby County byl v týmu naposled v říjnu 2016 v Hamburku proti Německu. Od té doby byl buď náhradníkem, nebo se kvůli zranění omluvil.

„Velmi nás to mrzí, Matěje jsme kvůli zdravotním problémům nemohli pozvat ani v závěru loňského podzimu. Letos má skvělou formu a chtěli jsme ho v reprezentaci mít na očích,“ prohlásil trenér Karel Jarolím.

Pětadvacetiletý útočník prožíval výbornou sezonu, v druhé anglické dal sedmnáct branek, dařilo se mu především na podzim. V posledních šesti duelech se však netrefil, z toho ve dvou vůbec nenastoupil.

Zatímco Vydru chtěl Jarolím především zkusit, Jankto je členem základní sestavy. Dvaadvacetiletý záložník Udine si poranil lýtko v sobotní lize se Sassuolem.

„Jakub Jankto už svoji pozici v národním týmu opakovaně potvrdil, jeho absence je samozřejmě ztrátou. Fotbal však podobné situace přináší, máme připraveny alternativy a šance se otevírá pro jiné hráče,“ poznamenal Jarolím.

Frýdek byl v reprezentaci loni v listopadu na turnaji v Kataru, Jugase kouč povolal loni v květnu na přípravu v Belgii a kvalifikaci v Norsku, ale žádný start si nepřipsal. Lüftner debutoval loni v říjnu v kvalifikaci proti San Marinu.