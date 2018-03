Masopust si užívá. Novou smlouvu, góly i nominaci do reprezentace

Pětadvacetiletého odchovance FC Vysočina reprezentační kouč Karel Jarolím dodatečně povolal na přípravný turnaj v Číně.

Jarolím tak reagoval na parádní vstup Jablonce do jarní části soutěže, ve které tým ze severu Čech vyhrál všech dosavadních pět zápasů, při skóre 13:1! Masopust k tomu přispěl třemi brankami a dvěma asistencemi. „Dobře jsme to načali, všichni si věříme,“ pochvaluje si Masopust aktuální situaci na klubovém webu Jablonce. „Sebedůvěra je důležitá, navíc nejsme líní na krok. To jsou asi ty nejzákladnější věci, proč se nám daří.“

Při nabídce na prodloužení smlouvy proto neváhal. „Myslím si, že v Jablonci je kvalitní kádr, který má co nabídnout a má co ukázat. Můžeme zabojovat o evropské poháry a to je lákavá motivace,“ uvědomuje si rodák z Božejova.

„Sílu a kvalitu máme. Poslední roky jsme to až tak nepředváděli, ale teď si všechno sedlo a je radost s klukama hrát,“ pokračoval.

Ze sobotního utkání na Vysočině přesto měl Masopust obavy. A to nejen proto, že se v něm střetly na jaře dosud suverénní týmy. „Jedu domů. Zatím jsem tam nevyhrál a ty zápasy byly vždycky hrozný. Takže uvidíme,“ usmíval se Masopust.

Tentokrát však mohl být spokojen. Na jednoznačném vítězství 4:0 se podílel dvěma brankami. „Vždy jsme tu hráli strašně, tentokrát to byla výjimka, že se nám to takhle podařilo,“ přiznal Masopust. „Snad v tom budeme pokračovat.“

Dva góly v jednom prvoligovém zápase dal šikovný křídelní záložník vůbec poprvé. Své zásahy však nikterak teatrálně neslavil. „Vnitřně jsem měl velkou radost, ale vůči fanouškům mi přišlo nefér se nějak hodně radovat,“ připustil. „Sice z ochozů přilétla i nějaká nadávka, ale mám to v Jihlavě prostě rád. Vyrostl jsem tu.“

Svou nečekanou střeleckou produktivitou nejlepším způsobem odpověděl na hecování ze strany trenéra Jablonce Petra Rady. „Dělal si ze mě srandu, že dal víc gólů v kariéře jak já,“ musel si vyslechnout od bývalého ligového obránce.

„V zápase na to nemyslím, ale v týdnu si občas říkám, že na to, kolik jsem toho odehrál, těch gólů fakt není moc,“ uznal fotbalista, který zatím v lize za Jihlavu a Jablonec nastoupil do 130 utkání a nasázel 16 branek. Od teď už góly může zkusit střílet i za národní tým.