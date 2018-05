České kluby do pohárů. Jak pomohl Huddersfield a proč má prohrát Amiens

Mění se staré pořádky, Evropská fotbalová unie UEFA spouští letos revoluci, jež se dotýká především pohárových kvalifikací a přímých postupů do Ligy mistrů a Evropské ligy (více o revoluci čtěte zde).

Významně se týká i zdejších klubů, Česko má díky umístění podle národních koeficientů nárok na pět zástupců v Evropě.

Dva týdny před koncem ročníku se zdá, že do podzimních základních skupin evropských soutěží vyšle minimálně tři kluby. Další dva čeká boj v kvalifikaci.

Mistr Plzeň, nebo Slavia

Tři kola do konce, Plzni stačí bez ohledu na výsledky Slavie čtyři body a je šampionem. Oslaví nejen titul, ale s největší pravděpodobností i postup do základní skupiny Champions League. A takové lákadlo tu třináct let nebylo.

Naposled k tomu pomohl i zdánlivě nepodstatný výsledek. Huddersfield totiž takřka jistě odstřihl od Ligy mistrů Chelsea, která jako jediná mohla nejlepšímu týmu české ligy zavařit.

Už dřív totiž bylo jasné, že pokud si vítěz Ligy mistrů 2018 zajistí účast v příštím ročníku ze své domácí soutěže, volné místo, které pořadatelé drží pro obhájce, připadne českému šampionovi. V tabulce národů pro ročník 2018/2019 obsadilo Česko jedenáctou příčku.

Jeden z finalistů Real Madrid už jistotu lukrativní klubové soutěže ze španělské ligy má, Liverpool však ještě ne.

Ale středeční dohrávka na Chelsea mu nahrála, v nedělním závěrečném kole proti Brightonu mu k udržení příčky zajišťující účast v Champions League stačí doma bod.

Pokud by Liverpool přece jen zkolaboval, Chelsea vyhrála v Newcastlu a Liverpool následně 26. května triumfoval ve finále Ligy mistrů, půjde vítěz HET ligy jen do závěrečného předkola Champions League. V případě neúspěchu se (Plzeň či Slavia) přesune do Evropské ligy.

Vicemistr Plzeň, Slavia, Olomouc, nebo Jablonec

Druhý tým české nejvyšší soutěže má velkou naději, že přeskočí 2. předkolo Ligy mistrů a půjde rovnou do další fáze kvalifikace, která dává minimálně jistotu základní skupiny Evropské ligy.

Musí však být splněna podobná podmínka jako v předchozím případě. Pokud si vítěz Evropské ligy zajistí ze své domácí soutěže účast v příští sezoně Ligy mistrů, pozice obhájce trofeje připadne třetímu týmu francouzské ligy.

Třetí tým z Ligue 1 tak půjde přímo do Ligy mistrů, uvolní se jeho místo v kvalifikaci, a proto musí dojít k posunu na dalších pozicích. Turecký a český vicemistr tak půjdou rovnou do 3. předkola Champions League, původně mají začít už ve druhém.

Druhou příčku v HET lize drží Slavia, třetí Olomouc ztrácí čtyři body, Jablonec šest a Sparta sedm. Ta ještě do konce sezony hraje s Olomoucí a Slavia s Jabloncem.

Každopádně pro stříbrné mužstvo z Česka je zásadní, aby finále Evropské ligy vyhrálo Atlético Madrid, které už má Ligu mistrů pro příští sezonu jistou.

Když příští středu v Lyonu uspěje Marseille, tak Češi budou potřebovat, aby se v závěrečných dvou kolech francouzské ligy dostala ze čtvrté na druhou či třetí příčku, rozdíly jsou minimální. Na Lyon ztrácí dva body, na Monako bod.

Marseille hraje v pátek v Guigampu, Monako v sobotu hostí o poháry bojující St. Etienne a Lyon se představí na hřišti sedmnáctého Štrasburku, který nemá definitivu záchrany. V závěrečném dějství Marseille hostí průměrné Amiens, Lyon hraje s Nice a Monako čeká duel na hřišti předposledního Troyes.

Pokud český vicemistr bude muset už do druhého předkola (to by nastalo jen v případě triumfu Marseille ve finále a její čtvrté příčky ve Francii), v případě vyřazení ho čekají opravy od 3. předkola Evropské ligy.

Pro Slavii by bylo mrzuté, pokud by neuspěla ani v jedné z kvalifikací. Ve středu totiž triumfovala v domácím poháru, jehož vítěz má zajištěnou účast v základní skupině Evropské ligy.

Ale Slavia si soutěž vybrat nemůže, pokud skončí do druhého místa, musí hrát o Ligu mistrů.

Třetí místo Slavia, Olomouc, Jablonec nebo Sparta

Právě díky vítězství Slavie v Mol Cupu a za předpokladu, že skončí na prvních dvou místech, je třetí příčka mimořádně lukrativní. Přebírá pozici vítěze poháru a znamená jistotu základní skupiny Evropské ligy, bronzový tým se tak vyhne zrádné letní kvalifikaci.

Jen v případě, že Slavia skončí od čtvrtého místa níž, což je velmi nepravděpodobné, bude muset třetí mužstvo do 3. předkola Evropské ligy.

Bojují o něj především Olomouc, Jablonec a Sparta, teoretickou šanci má i Liberec. Sparta ztrácí na Olomouc tři body, ale za týden s ní hraje doma. Jablonec má dva domácí zápasy (Karviná, Slovácko), ale příští víkend hraje na Slavii.

Čtvrté místo Slavia, Olomouc, Jablonec, Sparta, Liberec

Původně měl čtvrtý tým bojovat už od druhého předkola Evropské ligy. Na cestě do základní skupiny by tak musel překonat tři protivníky.

Ale pokud Slavia jako vítěz Mol Cupu obsadí jednu z prvních tří pozic, což je zase velmi pravděpodobné, začne čtvrtý tým české ligy až ve třetím předkole.

Páté místo Olomouc, Jablonec, Sparta nebo Liberec

Vzhledem k tomu, že vítěz českého poháru (Slavia) reálně obsadí nejhůř čtvrtou příčku, zbude pohár i na pátého v pořadí. Ten má logicky nejobtížnější výchozí pozici ze všech, postup do Evropské ligy začne už od druhého předkola.