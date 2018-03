Pohárová revoluce. Jak Slavia může pomoci Spartě k přímému postupu

Bizarní situace může nastat v květnu a následně během července a srpna. A to díky revoluci, kterou spustila Evropské fotbalová unie (UEFA) v kvalifikaci evropských pohárů.

Informace jsou známy už několik týdnů, ale oficiálně je UEFA potvrdila v úterý večer. Co z toho plyne pro fanoušky a české pohárové zástupce?

Změní se časy zápasů. V Lize mistrů se už nezačne v jednotných 20.45 jako dosud, ale v 18.55 a 21.00. Champions League si tak bere za příklad Evropskou ligu. V ní bude výkop duelů ve stejnou dobu jako v Lize mistrů, dosud to bylo 19.00 a 21.05.

Razantní změny se dotknou kvalifikací do obou pohárových soutěží. Už i do Evropské ligy se půjde po dvou na sobě nezávislých cestách - říkejme jim po mistrovské a nemistrovské.

Liga mistrů přímý postup pro šampiona

Počet účastníků základní fáze zůstává. Nejprestižnější klubovou soutěž planety si zahraje dvaatřicet vyvolených rozdělených do osmi skupin po čtyřech.

Šestadvacet týmů postoupí přímo, dalších jedenaosmdesát se utká v kvalifikaci o zbylých šest míst.

Česko má nárok na dva zástupce, vítěze ligy a stříbrný tým.

Český šampion, což bude s největší pravděpodobností Plzeň, má velkou šanci na přímý postup. Stačí, když si květnový vítěz Ligy mistrů účast v příštím ročníku zajistí ze své soutěže. Každému klubu v základní skupině UEFA vyplácí 12,7 milionů eur, v přepočtu asi 320 milionů korun. Další zajímavé peníze lze vydělat díky úspěšným výsledkům.

Bylo by překvapením, pokud by ta podmínka splněna nebyla. Největší favorité Manchester City, obhájce Real Madrid, Barcelona, případně Bayern Mnichov ve svých domácích soutěžích jistě skončí do čtvrtého místa.

Pokud by přece jen došlo na nečekané a Ligu mistrů vyhrál například Tottenham či Liverpool a zároveň by v Premier League skončily od páté příčky níž, bude muset český mistr (Plzeň) do závěrečného předkola. V něm by se utkal s dalšími sedmi protivníky, z nichž jeden bude určitě vítěz švýcarské ligy (Young Boys Bern či Basilej).

Pokud by pak souboj o Champions League nezvládl, půjde do základní skupiny Evropské ligy.

Liga mistrů tři předkola pro druhého v pořadí

Složitější práci má druhý tým české nejvyšší soutěže. Do kvalifikace vstoupí ve druhém předkole nemistrovské části (dosud šel do třetího). Jeho soupeřem bude jeden z týmů na druhých místech v Turecku, ve Švýcarsku, v Nizozemsku, v Řecku či v Rakousku.

Postup do třetího předkola je naprosto zásadní: jednak klub má dál šanci na Ligu mistrů, ale především má jistotu základní skupiny Evropské ligy, což je novinka. Dosud platilo, že do hlavní fáze Evropské ligy jde vyřazený až ze čtvrtého předkola.

Ve třetím předkole pak k vítězům z druhého přibudou druhé týmy belgické, ukrajinské ligy a portugalské ligy, třetí tým ruské a francouzské. Ten má však šanci na přímý postup a to v případě, že vítěz Evropské ligy si účast v Lize mistrů zajistí ze své ligové soutěže.

Vyřazení ve čtvrtém předkole jdou rovněž do základní skupiny Evropské ligy.

Evropská liga přímý postup pro vítěze poháru

Složitě se jeví kvalifikace o Evropskou ligu, pohárovou soutěž číslo dvě. Ta je pořád ve stínu Ligy mistrů chudou příbuznou. Základní bonus činí 2,6 milionu eur čili asi 70 milionů korun.

Do kvalifikace se zapojí 158 klubů, což je obrovské číslo. Narostlo kvůli tomu, že každý klub vyřazený z kvalifikace o Ligu mistrů dostane druhou šanci v předkolech Evropské ligy.

Důležitá data a čísla LIGA MISTRŮ

Přímý postup 26 klubů: Španělsko, Anglie, Itálie, Německo po čtyřech, Francie, Rusko po dvou, Portugalsko, Ukrajina, Belgie, Turecko po jednom. Vítěz Ligy mistrů a vítěz Evropské ligy. Pokud si vítěz Ligy mistrů zajistí účast ze své soutěže, přejde jeho místo na českého šampiona. Kvalifikace: 81 klubů. Postoupí 2 týmy z nemistrovské části, 4 týmy z mistrovské části. Start 2. předkola: 24. července EVROPSKÁ LIGA

Přímý postup 17 klubů: vítězové pohárů Španělsko, Německo, Anglie, Itálie, Francie, Rusko, Portugalsko, Ukrajina, Belgie, Turecko, Česko a Švýcarsko. Pátý tým španělské, italské, německé a anglické ligy, čtvrtý tým francouzské ligy. Kvalifikace: 158 klubů. Postoupí 2 týmy z play off Ligy mistrů nemistrovské části, 4 týmy ze třetího předkola Ligy mistrů nemistrovské části, 4 týmy z play off Ligy mistrů mistrovské části, 8 týmů z kvalifikace Evropské ligy mistrovské části (vyřazené týmy z prvních tří předkol Ligy mistrů mistrovské části), 13 týmů z předkol Evropské ligy. Start 2. předkola: 26. července

Co to znamená z českého pohledu? Pokud vicemistr nezvládne druhé předkolo Champions League, vstoupí do třetího předkola Evropské ligy.

V něm se vyhne všem vítězům ligových soutěží, kteří uvízli v mistrovské větvi kvalifikace Champions League. Pro ně UEFA v předkole Evropské ligy nově zavedla mistrovskou část. Ta se českých klubů minimálně letos netýká.

V třetím předkole je 52 mužstev. Například čtvrtý tým z Ruska, třetí v pořadí z Portugalska, z Ukrajiny, z Belgie, z Turecka, ze Švýcarska i vítězové pohárů z Nizozemska, z Řecka, z Rakouska, z Chorvatska, z Rumunska. Plus vítězové předchozího předkola, což mohou být i šesté či sedmé týmy z Anglie, ze Španělska, z Německa a Itálie.

Do třetího předkola Evropské ligy půjde i třetí tým české ligy.

Ale v případě, že vítěz domácího poháru skončí do druhého místa v HET lize (Slavia, nebo Liberec), bronzový celek převezme jeho místo v základní skupině Evropské ligy. Ano, vítěz Mol Cupu má zajištěn pohárový podzim, příští týden je na programu čtvrtfinále.

A v této situace může dojít na onu zvláštní možnost. Pokud Slavia skončí druhá a vyhraje pohár, v němž je největším favoritem na vítězství, přejde přímý postup na třetího v pořadí (na Spartu, Olomouc, či Liberec?). A může se stát, že Slavia pak ztroskotá v obou kvalifikacích a podzim v Evropě se jí týkat nebude. Jako druhý tým české nejvyšší soutěže musí hrát kvalifikaci o Champions League, vítězství v Mol Cupu ji jistotu pohárového podzimu nedá.

Čtvrté mužstvo české ligy vstoupí do kvalifikace v druhém předkole. Pokud bude platit, že vítěz poháru skončí do druhého místa v lize, posune se čtvrtý v pořadí do třetího předkola. A o poháry si zahraje ještě pátý tým HET ligy.

Pokud na triumf v Mol Cupu dosáhne mužstvo mimo první čtyřku, pátý v pořadí je bez pohárů.