Dortmund, Barcelona i další. Elitní kluby mohou mít jisté osmifinále

Liga mistrů vstoupí do druhé poloviny základní fáze a ti nejlepší už si mohou zajistit postup do jarní vyřazovací části.

Skupina A (po rozkliknutí se zobrazí tabulka a los)

Když Dortmund porazí Atlético Madrid i podruhé, je v osmifinále. Nebo když duel Monaka s Bruggy skončí remízou, může si postup v případě výhry zajistit Atlético i Dortmund.

Skupina B

Podobná situace jako ve skupině A: když Barcelona zdolá Inter i v Miláně, postupuje. Když si Tottenham s Eindhovenem body opět rozdělí, neuškodí Barceloně ani porážka. V tu chvíli by si díky výhře osmifinále zajistil i Inter. Za Barcelonu by po zlomenině ruky už mohl nastoupit Messi.

Skupina C

Skupina smrti, o postup bojují Liverpool, Neapol a Paris St. Germain. Jelikož Neapol a Paříž hrají spolu, Liverpool může do rozhodujícího trháku, nastoupí v Bělehradě proti tamní Crvene zvezdě. Ale hotovo ještě nebude.

„Musíme zvítězit. Možná to není finále, ale musíme k tomu přistoupit, jako by to finále bylo,“ upozornil obránce Marquinos z Paris St. Germain.

„Je to důležité utkání a může být rozhodující pro oba týmy. Abychom vyhráli, musíme podat výjimečný výkon, protože nemáme tak výjimečné hráče jako oni,“ podotkl neapolský kouč Carlo Ancelotti.

Skupina D

Nejméně atraktivní skupina. Pokud Porto porazí dosud neškodný Lokomotiv Moskva, takřka jistě bude hrát Ligu mistrů i na jaře. O šancích Schalke a Galatasaray řekne víc vzájemný zápas, v Gelsenkirchenu mívaly turecké kluby obvykle domácí prostředí.

Skupina E

Bayern i Ajax si mohou zajistit první a druhou příčku, pokud svá utkání vyhrají. Pro Bayern by to až tak těžké být nemělo, hostí AEK Atény. Ajax se představí na Benfice, pro kterou je to duel o naději.

Skupina F

Oddělí se „zrno od plev“? Manchester City a Olympique Lyon mohou v domácích zápasech proti Šachtaru Doněck resp. Hoffenheimu soupeře z boje o osmifinále odpárat.

Skupina G

Real Madrid a AS Řím v případě výhry udělají velký krok k postupu, Plzni a CSKA Moskva by pak zbyl jen boj o třetí příčku.

Skupina H

Suverénní Juventus hostí Manchester United a pokud zopakuje vítězství z Old Trafford z konce října, má na podzim v Lize mistrů splněno.