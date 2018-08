Liberecký kouč: Předvádíme zajímavý fotbal, ale nedaří se nám koncovka

Liberec je v tabulce s pěti body devátý. Vyhrál jen v prvním kole doma s Karvinou, pak následovala prohra na Slavii, domácí remíza s Teplicemi a další plichta venku s Opavou.

Nově poskládaný tým pod vedením nového kouče Hornyáka se zatím potýká hlavně s nedostatečnou produktivitou, průměr jednoho vstřeleného gólu za zápas je velmi slabý.

Bohemians v Liberci ještě nikdy nevyhráli, ze 16 ligových zápasů U Nisy vytěžili jen tři body za remízy

„Nějaká část práce na našem mužstvu už je udělaná a myslím, že je to vidět i na hřišti, předvádíme docela zajímavý kombinační fotbal. Jediné, co se nám zatím moc nedaří, je koncovka,“ řekl trenér Zsolt Hornyák. „Na každý gól se hodně nadřeme, zatímco jiným mužstvům stačí mnohem méně šancí. Může to být tou nezkušeností, protože k nám přišlo hodně hráčů z druhé ligy, ale věřím, že to půjde nahoru.“

Proti Bohemians by Liberečtí potřebovali naplno zabodovat, aby se z devátého místa tabulky odrazili výš. „Chystáme se na to, abychom tenhle zápas zvládli doma vítězně, protože nám utíkají body. Buď z vlastních, nebo jiných příčin. To chceme změnit a nejbližší příležitost na vítězství máme teď doma,“ uvedl Hornyák. „Chtěl bych poděkovat našim fanouškům, cítíme jejich podporu a věřím, že vidí, že tvrdě pracujeme na novém systému a koncepci.“

Preview 5. ligového kola

Nejlepším střelcem Liberce je zatím se dvěma góly útočník Jan Pázler, který přišel v létě z Hradce Králové. Obě trefy zaznamenal coby střídající hráč v závěru, dnes se ovšem dá očekávat, že nastoupí od začátku na úkor Mashikeho, který se zatím neprosadil.

Na lavičce domácího týmu by se po vleklém zranění třísel mohl po devíti měsících objevit obránce Matěj Hybš, který už dva týdny trénuje naplno. „Už bych se na to cítil a moc bych si to přál,“ řekl Hybš. „Bohemka má pracovité agresivní mužstvo, které dává do hry i fotbalovost, což by nám mohlo vyhovovat v tom, že nepřijedou jen bránit. My jsme neporazili Teplice ani Opavu a body potřebujeme, první cíl je porazit doma Bohemku.“

Bohemians v Liberci ještě nikdy nevyhráli, ze 16 ligových zápasů U Nisy vytěžili jen tři body za remízy. „Opět jsme přijeli na místo, kde se nám dlouhodobě nedaří a pořád je před námi ta laťka, kterou už chceme překonat. Je to pro nás zase obrovská motivace a tu motivaci ani nijak nezvětšuje skutečnost, že jsme v minulém kole prohráli doma s Ostravou, protože my chceme vyhrát každý zápas,“ řekl asistent trenéra Bohemians Dalibor Slezák. „Navíc já i hlavní trenér Martin Hašek jsme ve Slovanu Liberec hrávali, takže to prostředí U Nisy pořád známe a já osobně se na zápas a atmosféru na stadionu U Nisy strašně těším.“