Karvinou mráz nezastavil. Poprvé jsem měl elastické triko, řekl Wágner

Na karvinského útočníka Tomáše Wágnera před utkáním lezla viróza.

„Tři dny jsme byl hodně slabý, snědl jsem spoustu paralenů,“ přiznal. A v neděli? Na hrotu se rval a dal dva góly.

Hrozící nemoc překonal i v krutém mrazu. Leč poprvé v kariéře si pod dres vzal podvlékací triko s dlouhým rukávem.

„Minule jsem tady machroval, že elastické triko nenosím a přísahám, že jsem ho nikdy neměl. Až dneska,“ usmál se. „Ten mráz byl strašný, takže jsem šel za kustodem, ať mi dá to největší, aby mě nestahovalo. Podlehl jsem, nic nevydržím...“ Kvůli zhruba osmistupňovému mrazu fotbalisté hráli i s oranžovým balonem, do mrazu a sněhu. „Ty normální míče, když zmrznou, tak je to něco jiného. My s tím oranžovým trénujeme, takže jsme zvyklí,“ uvedl Wágner.

Ledový vzduch nevadil záložníkovi Marku Janečkovi, který je známý svými nezničitelnými plícemi.

„Zima byla velká, každý to cítil, ale v zápalu boje jsem to nevnímal,“ uvedl Marek Janečka. „Teplo mi dělá větší problémy, to se vždycky zadýchám více. Ale pro lidi to bylo horší.“

Ostatně byť Karvinští za dvě sezony mezi elitou vyhráli dosud nejvyšším rozdílem, byla u toho slabá návštěva 2 245 diváků.

A mráz měl podíl i na třetím gólu domácích, kdy Janečka hlavičkoval po přímém kopu Budínského.

„Balon byl takový těžší. Chtěl jsme ho poslat dozadu, tam jsem viděl volného Honzu Hoška, ale trošku jsem se ukopl,“ přiznal Lukáš Budínský.

„Tak to je jeho problém,“ řekl Marek Janečka. „Ale chvála bohu, že měl možná zmrzlou nohu a trefil mě, že to kopl tam, kam jsem chtěl.“

Oba byli i u první branky v 32. minutě. To Gajič fauloval Janečku a Budínský ranou pod břevno proměnil penaltu.

„Ten gól nás uklidnil, a když nám vyšel vstup do druhého poločasu, získali jsme sebevědomí,“ řekl karvinský trenér Josef Mucha.

Janečka zvyšoval na 3:0 ve 49. minutě. „Druhá půle byla z naší strany povedená, i když kolem šedesáté minuty nás Zlín přehrával. Závěr jsme už zase zvládli,“ dodal Mucha.

„Náš výkon je neobhajitelný, hráči podali bázlivé výkony, čtyři pět jich bylo úplně tragických,“ prohlásil zlínský trenér Bohumil Páník.