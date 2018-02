Snad pět hráčů bylo tragických, zlobil se zlínský kouč Páník po debaklu

„Bázlivé výkony hráčů jsou neobhajitelné, čtyři pět bylo úplně tragických,“ prohlásil zlínský kouč Bohumil Páník.

„V našem podání nebylo vůbec nic. Chybělo nám nasazení, ve kterém nás Karvinští jasně předčili, a z toho vytěžili góly. Byl to totální propadák,“ doplnil záložník Petr Jiráček.

V soubojích Karviné a Zlína pravidelně vítězí domácí týmy. Ráz včerejšímu utkání dal po půlhodině hry faul zlínského Gajiče na unikajícího Janečku, po němž Budínský spolehlivě proměnil penaltu.

„Do té chvíle jsme ještě celkem fungovali, pak bylo všechno špatně. Nebyli jsme u balonu, s domácím týmem hrajícím bojovně, válečně, jsme si neporadili,“ přiznal Páník.

„Těžko říct, proč nám chybělo nasazení. Nevím, jestli jsme se na to dostatečně nepřipravili,“ dumal Jiráček. Krátce po penaltě přidal druhý gól Wágner, ve druhé půli pak Karvinští dvakrát skórovali hlavou po přímých kopech.

„Přijeli jsme si zahrát fotbal a dostali jsme čtyřku, z toho tři góly ze standardek,“ poznamenal trenér Páník.

Zlín z posledních dvanácti kol porazil jen dva týmy ze spodku tabulky – Jihlavu a Slovácko. V tabulce mu sice patří devátá příčka, ale třeba od čtrnáctého Slovácka jej dělí už jen pět bodů, od sestupových míst o tři body více.

„Musíme se rychle vzpamatovat, protože ostatní družstva se nám začala rychle přibližovat,“ upozornil Páník. „Byla to velká bída a doufám, že jsme tu facku dostali včas, protože víme, jaká je situace. Týmy pod námi sbírají body a nechceme se dostat do situace, abychom to museli za tři kola honit,“ uvedl záložník Jiráček. „Doufám, že tahle facka byla pro nás dostatečná. Určitě si o tom promluvíme a věřím, že se to už nebude nikdy opakovat.“

Zlepšení může Zlín demonstrovat ve středu v pohárovém čtvrtfinále v Hradci Králové, v sobotu se pak v lize střetne doma se šestým Jabloncem. „Dvakrát na jaře vyhráli, takže přijedou relativně v klidu. My se naopak hledáme. Bude to nesmírně důležité utkání, ve kterém musíme jednoznačně bodovat, a doufám, že to tak na hřišti bude i vypadat,“ burcuje své spoluhráče Jiráček.

Utkání v Karviné se hrálo ve velkém mrazu, teplota klesala až k minus deseti stupňům. „Není to příjemné. Balon, hřiště, všechno je v takovém mrazu trošku jiné, ale je to zároveň pro všechny stejné,“ nehledal Jiráček výmluvu.