Jak skolit Slavii: dril, taktické pasti a pak gól přesně podle projektu

Na silného soupeře se Liberečtí takticky výborně připravili. Vysunutou obranou omezili soupeřovu rozehrávku přes vysokého Škodu, napadáním nutili slávisty k chybám.

„Věděli jsme, že jedeme do jámy lvové k těžkému soupeři, ale že stejně musíme hrát svůj fotbal. Tedy hodně nahoře, presovat a dávat míče za obranu do prostoru a ne do soubojů,“ vyprávěl Jindřich Trpišovský po utkání.

Šilhavý: Nejsou líní na krok „Liberec hraje velice dobrý běhavý fotbal, nejsou líní na krok,“ hodnotil prohraný ligový souboj slávistický trenér Jaroslav Šilhavý. „Napadali naši rozehrávku. I tak jsme měli šance, útoky, mohli jsme vstřelit gól, jenže místo toho ho dal Liberec z ojedinělého útoku.“ více

Podle připraveného taktického plánu padl klíčový první gól: zisk míče už na polovině soupeře, jednoduchá kombinace do křídla, centr na vzdálenější tyč a gólová hlavička. „Přesně tyhle situace jsme v uplynulém týdnu třikrát trénovali. A to je potom znát,“ pochvaloval si.

S hráči měl sázku. Pokud by vybojovali míč ještě blíž k domácí brance, čekala by je odměna. “Jsem rád, že to bylo o deset metrů dál, protože jinak měli hráči slíbené tři dny volna.“

Liberec byl vloni u zrodu slávistické neporazitelnosti. Trenér Jaroslav Šilhavý debutoval v Teplicích a prvním domácím soupeřem mu pak byl právě Trpišovského tým. „Před zápasem jsme se bavili o tom, že jsme tu sérii začali a že bychom ji chtěli taky ukončit. Podařilo se. Je to velký úspěch a cenný skalp.“

Do kabiny přišel majitel. Takže je to dobré

V rozdílné zátěži před zápasem vidí Jindřich Trpišovský jednu z příčin úspěchu. „Sami jsme dva roky zažívali, jaké to je hrát po Evropské lize hned v neděli další zápas. Hrajete venku s těžkým soupeřem, cestujete, rotujete sestavu, to není lehké. Přesně tohle teď zažila Slavia, a to nám hrálo do karet,“ řekl.

Výhra zamíchala rozložením sil v lize. Vedoucí Plzeň odskočila Slavii už na jedenáct bodů, Liberec se posunul na čtvrté místo. Na druhou Slavii i třetí Olomouc ztrácí jen dva body.

„Přiznám se, že já na tabulku moc nekoukám, protože to je běh na dlouho trať. Ale vzhledem k tomu, že dnes poprvé v sezoně přišel do kabiny majitel klubu, tak jsme na tom asi dobře; on chodí, jen když je to hodně dobré, nebo hodně špatné,“ prozradil liberecký trenér po zápase.

Naháněná na Frydrycha Jindřich Trpišovský patří k trenérům, kteří nemají problém po utkání s novináři detailně rozebírat taktiku. V Edenu se mu mluvilo obzvlášť dobře, protože to byla taktika vítězná. „Slavia hrála snad poprvé v sezoně v rozestavení 4-4-2, asi to byla reakce na náš styl hry. My jsme měli připravené dvě varianty, chtěli jsme přecházet z 4-5-1 do 3-5-2, ale postupem času, jak se nám utkání relativně dařilo, jsme do toho nechtěli sahat,“ líčil. Svým hráčům nakázal, aby se snažili soupeřům znepříjemňovat rozehrávku, aby neměli klid na kvalitní přípravu útoku. Chtěl využít i absence stopera Deliho, jehož na levé pozici zastupoval pravák Frydrych. „Grajciar měl za úkol zavírat Jugase, a tím nahánět hru na Frydrycha, který musel hrát přes nohu. Určitě nám pomohlo i tohle.“

Postavení v tabulce sice neřeší, ale bodový zisk ano. „Koukáme jen na to, že máme dvacet bodů po jedenácti kolech, což je pro nás krásné. Zvlášť potom, jak jsme tým v létě skládali a čím jsme si museli zase projít. Jsem rád, že navazujeme na předloňský podzim, kdy se nám podařilo mužstvo poskládat včas. Teď je v uvozovkách výhoda, že nehrajeme Evropskou ligu, protože máme víc času přes týden pracovat.“

Gólem z pokutového kopu si Liberec ve druhé půli nedělního zápasu vytvořil už dvoubrankový náskok, přesto nebyl trenér dlouho klidný. „Zažil jsem spoustu zápasů, které se otočily v závěru, a my jsme na to specialisté. Když jsme dostali gól, tak ve mně hrklo a byl jsem rád, že už se pak nehrálo,“ připomněl Necidovu branku v nastaveném čase. „Mrzí mě to jen kvůli Kolářovi, který chytal výborné utkání a byl pět vteřin od vychytané nuly,“ připomněl gólmana, který zastavil několik nebezpečných akcí Slavie.