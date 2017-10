Šilhavý po první prohře: Plzeň je rozjetá, musíme si hledět jen sebe

Shodou náhod přistály v pátečním odpoledni v Praze dva fotbalové speciály krátce po sobě. Slávisté se vraceli s remízou 2:2 z Villarrealu, Plzeň si vezla nečekanou porážku na půdě Lugana.

Pasažéři čekali na zavazadla u sousedních pásů, a tak kolem Jaroslava Šilhavého lítaly vtípky, o kolik že je vedle smutnější nálada. Usmál se a opáčil: „Jenže v lize jsou zase veselejší oni.“

Bylo den po úspěchu v Evropské lize a kouč Slavie už měl v hlavě domácí nejvyšší soutěž. Tedy scénu, na které jeho tým za Plzní ztrácí.

Byli jsme i na začátku série, připomněl kouč Liberce Slavia naposledy v lize prohrála 28. srpna 2016. Zápas v Plzni skončil 1:3 a byl po něm odvolán Dušan Uhrin mladší. Jeho nástupce Jaroslav Šilhavý vedl tým ve 36 zápasech bez prohry. Prohrál až na 37. pokus. „Byli jsme i na začátku té série, když jsme tady loni prohráli 0:1. Před dnešním zápasem jsem si říkal, že by bylo hezké ji také ukončit,“ poznamenal liberecký trenér Jindřich Trpišovský. Liberec byl však až druhým soupeřem Slavie pod Šilhavým, prvním v Edenu. Úplnou premiéru kouč prožil o kolo dříve v Teplicích.

V pátek dělalo Šilhavému starosti osmibodové manko, ale teď je ještě hůř. Západočeši doma převálcovali Brno (3:0), zatímco Slavia podlehla 1:2 Liberci.

„Liberec hraje velice dobrý běhavý fotbal, nejsou líní na krok,“ hodnotil poprvé ve Slavii prohraný ligový souboj. „Napadali naši rozehrávku. I tak jsme měli šance, útoky, mohli jsme vstřelit gól, jenže místo toho ho dal Liberec z ojedinělého útoku.“

Hráčům vytýkal, že v koncovce nezachovali chladnou hlavu. „Šlo o to, abychom dali gól, pak bychom se zklidnili, bylo by to jiné. Jenže my jsme vybírali vždy opačné řešení. Chyběla jednoduchost, přímočarost.“

Ve druhé půli Slavia tlačila, ale neproměnila šance. „Hráli jsme už trochu na riziko, pak přišel penaltový zákrok a už to bylo těžké.“

V závěru se slávisté nechali zatáhnout do strkanic se soupeřem a dovolili mu rozkouskovat hru. „Pouštěli jsme se do rozepří se soupeřem a sami jsme se tím připravili o čas. Napomohli jsme mužstvu, které vede.“

Skončila velká Šilhavého série. Od svého příchodu do Slavie v září 2016 neznal, co je ligová porážka. Vedl tým ve 36 zápasech bez prohry, ve dvou třetinách téhle cesty slavil mistrovský titul.

Porážka přišla od Liberce, tedy týmu, kde Šilhavý působil. Kde slavil titul. Bolí prohra o to víc? „Ne, to je teď úplně jedno.“

Ač tvořili rekordní sérii, nebylo vše jen šťastné. Čtyři letošní remízy na hřištích soupeřů trápily Šilhavého už dávno před příletem z Villarrealu. Sledoval totiž Plzeň, která jde v lize od výhry k výhře.

Už jich nastřádala jedenáct v jedenácti kolech. To je taky rekord.

A aby těch jedenáctek nebylo málo, právě o jedenáct bodů teď Plzeň vede ligu před dvojicí Slavia - Olomouc.

Dá se to ještě dohnat? „To teď nechci hodnotit, Plzeň je rozjetá, my se teď musíme zabývat sebou, tím, že jsme ztratili body,“ řekl Šilhavý. Pak ještě dodal: „Mají kvalitní tým, těžko se to bude dohánět. Uvidíme za dvě kola, až budeme hrát u nich.“