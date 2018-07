Útočit, bavit diváky, zkusit hattrick. Slávisté měli zakázáno polevit

Slavia vedla 2:0, soupeř hrál odevzdaně a těžko mohl pomýšlet na zvrat. Zápas druhého ligového kola se zdál být už v polovině rozhodnutý.

„Řekl jsem hráčům, že nemohou polevit. Přišla slušná návštěva, fanoušci obětovali čas a peníze, proto jsme jim chtěli dál nabízet góly a šance. Apeloval jsem na to, aby se tlačili do koncovky. Vzadu směli hrát na riziko,“ přiznal Jindřich Trpišovský.

Dokonce i střídání prý podřídil úsilí útočit a bavit diváky. „Chtěl jsem mít na hřišti co nejvíc ofenzivních hráčů a myslel jsem i na to, že by Milan Škoda mohl dát hattrick,“ řekl na vysvětlenou, proč v závěru, když nasadil Tecla, nechal ve hře i druhého útočníka Škodu.

Start nové sezony slávistům vyšel. Před týdnem vyhráli 3:0 v Olomouci, v sobotu dali Karviné ještě o gól víc.

„Kdybych měl říct drobná negativa, tak v některých fázích jsme hráli trochu pomaleji, gólů jsme mohli dát víc. Pozitivní je, že jsme od první do poslední minuty měli utkání plně pod kontrolou. Dobře jsme kombinovali, do útočné fáze se zapojovali i stopeři. Byl to z naší strany hodně sebevědomý výkon,“ přešel kouč od výtek rychle k pochvalám.

Nezastavil se u hráčů: pochválil diváky a dokonce i trávníkáře.

„Chtěl bych vyzdvihnout skvělou atmosféru, slyšel jsem tam i nějakou kytaru,“ všiml si. A pokračoval: „Děkuji i trávníkářům, kteří připravili hřiště naprosto ideálně. Měli na to asi devět dní, kdy se trávník položil, ale odvedli neskutečnou práci. Také hrací plocha odpovídala výsledku zápasu.“

Olayinka má svalový problém

V základní sestavě udělal Trpišovský jedinou změnu. Místo Tecla, který začal v Olomouci, teď hrál na hrotu Škoda. Zahraniční posily opět chyběly. Rumun Baluta se dostal do hry v závěru a stačil dát gól, nigerijský útočník Olayinka nebyl ani na lavičce.

„Olayinka má lehký svalový problém. Není to ani zranění, ale nebyl na sto procent připraven, a my jsme chtěli mít i na lavičce zdravé hráče,“ vysvětlil Trpišovský. Baluta zase potřebuje víc času, aby se adaptoval na český fotbal: „Sám Alex říká, že ještě není úplně připraven na hru ve vysoké intenzitě. Zvyká si a postupně se zlepšuje; každý trénink je lepší a lepší.“

Mezi dvojicí Škoda - Tecl se trenér rozhoduje s ohledem na hru soupeře. „Máme dva skvělé a typologicky odlišné útočníky. Chceme, aby oba byli v herním rytmu a my se mohli rozhodovat podle jejich typologie. V Olomouci dostal přednost Tecl, v domácím zápase, kde se čekala hra do plné obrany, jsme zvolili Škodu. Uvidíme, jak to bude v dalších zápasech. Třeba půjdou na hřiště i společně.“

Slavia si teď nemůže stěžovat na los. Se silnou Olomoucí si poradila, pak přijela neškodná Karviné a v dalším zápase ji v pátek v Edenu čeká ligový nováček Opava. Těžká zkouška přijde až v dalším týdnu, kdy k souboji o Ligu mistrů dorazí Dynamo Kyjev.

„Sedm vstřelených gólů ve dvou zápasech vypadá opticky dobře, ale musíme vidět, že jsme byli úspěšní často po standardních situacích. Gólů ze hry zase tolik nebylo,“ připomněl Trpišovský. „Progres v naší hře určitě je, cítím z mužstva daleko větší jistotu na míči i v organizaci hry, ale pořád je to křehké. Zatím se nám povedly jen dva zápasy, musíme zůstat ostražití.“