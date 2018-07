Třikrát mi to tam nespadne. Nejsem Lafata, smál se dvougólový Škoda

Slavia má po dvou kolech ligy se skóre 7:0 plný počet bodů.

Dvaatřicetiletý Škoda tentokrát dostal přednost před Stanislavem Teclem a po půlhodině hry už slavil druhý gól - přesnou hlavičkou zakončil Hušbauerův centr. První branku vstřelil z penalty do brány, kterou hájil bývalý slávista Martin Berkovec.

„Nikdy není lehké kopat penaltu, ale tahle byla hned na začátku zápasu. Já jsem na tuhle stranu svou poslední penaltu nedal. Doufal jsem, že se na moje penalty koukal a když viděl, že jsem ji tam nedal, tak že tam nepůjde,“ řekl Škoda.

Mrzí vás, že to dnes neskončilo hattrickem?

Možná trochu, ale já dal jeden hattrick v životě. Sbírám to po jednom kousku. Málokdy mi to tam spadne, natož třikrát. Nejsem David Lafata.

Měl jste pořád šedesát minut. To je dostatečná doba, ne?

Samozřejmě jsem na to myslel. Taky jsem si říkal, že mě kvůli tomu trenér nevystřídá. Ale jak říkám, párkrát jsem dva góly dal, ale na ten hattrick jsem nedosáhl.

Akorát v Liberci se vám to povedlo.

Tam to bylo právě na začátku během pětadvaceti minut. Když ten čas takhle ubíhá, tak to prostě nedám.

VIDEO: Trenér Trpišovský komentuje vysokou výhru nad Karvinou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Karviná hrála v hlubokém obranném bloku. Jaký byl váš recept?

Samozřejmě to nebylo lehké, museli jsme rychle otáčet hru a snažit se najít okýnka v obraně. Základ byl dát rychlý gól, ta penalta nám pomohla. Jinak by to bylo čím dál nervóznější.

Dlouho jste neměli zápas takhle pod kontrolou.

Musím říct, že máte pravdu. Vždycky jsme doma prohrávali, nebo to nebylo tak jednoduché. Teď jsme vedli o půli 2:0. Jenom jsme nechtěli dostat gól, abychom si to nekomplikovali. Naštěstí se to povedlo.

V minulém kole jste začínal na lavičce. Byl jste víc nabuzený?

Přistupoval jsem k tomu stejně jako ke každému zápasu. Se Standou Teclem jsme věděli na čem jsme. Věděl jsem, že on začne první kolo a byl předpoklad, že já nastoupím do druhého. Trenér to pak dodržel.

Slavia má dva útočníky v dobré formě. Berete to tak, že trenér bude typově vybírat podle zápasu?

Už jsem někde na tiskovce říkal, že trenér určuje taktiku a bude se rozhodovat podle toho, jakého útočníka zrovna potřebujeme.