Liga i pohár na dostřel. A slávista Sýkora velí: pojďme zkusit vyhrát obojí

Tentokrát se s Miroslavem Stochem domluvili opravdu dobře. A byl z toho pohledný gól, který v úterním semifinále poháru definitivně zlomil soupeře z Mladé Boleslavi.

„Nejdřív jsme neměli takovou finální fázi, jakou bychom měli mít. Naštěstí jsme se v tom ve druhém poločase zlepšili,“ pochvaloval si krajní záložník, který pomohl k postupu Slavie do pohárového finále.

Po šestnácti letech.

Finále je cenné pokaždé. Jsem rád kvůli fanouškům, vedení, kvůli všem. Budeme to chtít zvládnout a já věřím, že to zvládneme.

Vyhrát trofej, to byl od začátku sezony pro Slavii cíl. Ale vám se v průběhu jara nečekaně otevřela i šance dostihnout v lize Plzeň. Nepřekvapilo vás, kolik bodů už ztratila?

Takhle přesně jsme to chtěli. Šli jsme do jara s tím, že se chceme o úspěch pokusit na obou frontách, že do poslední chvíle nemusí být nic ztraceného.

Takže pořád věříte v zisk obou pohárů?

Jasně, že věříme. I po podzimu jsme věřili, že se něco stát ještě může a že když budeme připravení a nic nás nezaskočí, mohlo by to jít. Jsme rádi, že se to potvrdilo.

Ne každý o tom byl přesvědčený jako vy...

Víte, já jsem přesvědčený nebyl. Samozřejmě, že jsme všichni věděli, jaký má Plzeň náskok, ale ve fotbale nic není nemožné. Vždy musíte alespoň v koutku duše doufat, že se to přikloní na vaší stranu, což se teď děje. Každopádně ztrácíme ještě pět bodů, což je pořád hodně. Musíme jít zápas od zápasu.

Změnilo se díky jarním výsledkům Plzně rozpoložení ve vašem týmu?

Podle mě jsme byli hladoví od začátku - už když jsme přišli první den do přípravy. Loni tady byl kádr hladový po úspěíšch a udělali jsme titul. Teď je to podobné, chceme být úspěšní a chceme to dotáhnout co nejdál.

Mimochodem, jak vnímáte paradox, že pokud byste vyhráli pohár a zároveň skončili druzí v lize, šli byste do předkola Ligy mistrů, zatímco třetí tým v tabulce by postoupil rovnou do základní skupiny Evropské ligy?

V téhle fázi to nijak vnímat nemůžete. Až bude konec poháru i ligy, tak o tom můžeme nějak spekulovat, ale nejdřív se pokusíme vyhrát titul i pohár. Uděláme pro to všechno.