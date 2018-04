Slavia - Boleslav 0:0, v semifinále poháru za domácí hrají Flo či Necid

Hraje se do rozhodnutí. Pokud bude po devadesáti minutách remízový stav, na řadu přijde prodloužení, případně pokutové kopy.

Za Slavii nastupuje potřetí v sezoně norský obránce Flo. Také jeho předchozí dva starty byly pohárové. Pod trenérem Trpišovským čeká premiéra v základní sestavě útočníka Necida, protože Škoda je zraněný.

ONLINE: Slavia - Mladá Boleslav Pohárové semifinále sledujeme od 20.00 minutu po minutě.

Slavia byla ve stejné fázi soutěže i před rokem, jenže vypadla doma se Zlínem, pozdějším pohárovým vítězem. Mladá Boleslav zase loni v semifinále nestačila na druholigovou Opavu.



Nyní mají obě mužstva šanci na reparát.

Triumf v poháru je mimořádně atraktivní, protože zajišťuje přímou účast v základní skupině Evropské ligy. Pokud by ovšem Mol Cup vyhrála Slavia a zároveň skončila druhá v lize, k čemuž má nakročeno, sama by zamířila do druhého předkola Ligy mistrů. Postup do základní skupiny Evropské ligy by se pak přesunul na třetího v lize.

Druhé semifinále se hraje příští středu ve Zlíně, kam dorazí Jablonec.