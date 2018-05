Tři zpackaná finále za čtyři roky. Pernica: Se Slavií jsme bránili lajdácky

U všech zmíněných neúspěchů byl i obránce Luděk Pernica. Pokaždé odehrál devadesát minut, pokaždé musel skousnout pohled na slavícího soupeře.

Bilance Jablonce v českém poháru Osm finálových účastí, jen dvě vítězství. Jablonec zvítězil v druhé nejprestižnější domácí soutěži v roce 1998, kdy v prodloužení udolal Drnovice, a také v roce 2013. Tehdy ve finále na penalty porazil Mladou Boleslav.

„Hodně velké zklamání, musel bych být sprostý, abych vystihl ty pocity, náš výkon proti Slavii. Ale teď už to neotočím, soupeř byl lepší,“ kroutil hlavou jablonecký stoper po středečním finále v Boleslavi. V jedné ruce žmoulal kapitánskou pásku, s níž utkání dohrál, v druhé držel medaili za druhé místo. Byl hodně frustrovaný.

Vždyť Jablonec propásl jedinečnou možnost zajistit si postup do základní skupiny Evropské ligy. Takhle blízko ještě nikdy nebyl.

„Bohužel jsme propásli první šanci a teď budeme bojovat o tu druhou v lize. Po podzimu s námi nikdo nepočítal a sérií perfektních výsledků jsme se dostali nahoru do hry o poháry. Doufám, že pohár hodíme za hlavu,“ řekl brankář Vlastimil Hrubý. „Musíme za tím prostě udělat čáru,“ souhlasil Pernica.

Jablonec pokořil ve finále poháru dvěma góly Stanislav Tecl, který tam ještě na podzim ze Slavie hostoval. „Připravovali jsme se na něj, ale i na celou Slavii, jenže gólové situace jsme pokryli lajdácky,“ zlobil se Pernica.

A spustil: „Při první gólu nám propadne centr na zadní, nesmyslně nedorazíme hráče a je z toho branka. Druhý gól, jde na mě balon, srazí se mi myšlenky, chci to odehrát já nevím kam a je z toho roh, letí to na malé vápno a gól. Chyba jako prase. A ta třetí branka, tam jsme byli jak šašci. Já, Lišák (obránce David Lischka) i Vlastík (brankář Vlastimil Hrubý).“

Teď musí Jablonečtí na nepovedený zápas - nejhorší na jaře, jak řekl Pernica - zapomenout. Jsou čtvrtí v lize a ještě je čekají zápasy s Karvinou, na Slavii a se Slováckem.

„Bude to těžké, ale chceme vybojovat alespoň to předkolo,“ zavelel Pernica, i když ví, že si ho s Jabloncem stejně nezahraje. Už od zimy totiž patří Plzni, která s ním počítá v příští sezoně do Ligy mistrů.