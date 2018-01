Plzeň posiluje s výhledem na Ligu mistrů, z Jablonce získala Pernicu

Pernica podepsal v Plzni smlouvu do léta 2021. Po Tomáši Chorém je druhou zimní posilou.

„Pro Viktorii je typově vhodným stoperem, jenž splňuje všechny požadavky moderního fotbalu. Po vzájemné debatě jsme došli k závěru, který kvitovaly všechny zúčastněné strany. Věříme, že se v budoucnu stane platnou součástí našeho týmu,“ prohlásil plzeňský generální ředitel Adolf Šádek.

„U nás odvedl velký kus práce a za to mu patří poděkování. Navíc máme čas během jara za něj najít vhodnou náhradu,“ poznamenal jablonecký výkonný ředitel klubu Petr Flodrman.

Pernica je brněnským odchovancem, ve Zbrojovce prošel mládežnickými týmy a v devatenácti tam začal hrát ligu. Do Jablonce přišel v létě 2014, kdy klub výrazně posiloval. Patří mezi stabilní hráče.

V létě vyrazí na další štaci. „Je to přestup, který by si přála většina fotbalistů v české lize. Těší mě, že si Viktoria vybrala z konkurence tuzemských stoperů zrovna mě. Budu se snažit podávat co nejlepší výkony, abych dokázal, že si své místo ve Viktorii Plzeň zasloužím,“ řekl Pernica.

„Patří mezi nejlepší ligové stopery, takže je logické, že se o něj Viktoria zajímala a stane se její posilou pro následující ligové sezony,“ poznamenal David Nehoda z agentury Nehoda Sport, která hráče zastupuje.

Plzeň je po podzimu suverénním lídrem ligy, před druhou Slavií má čtrnáctibodový náskok. Pokud by nevyhrála titul, bylo by to velké překvapení.

Český šampion má zároveň blízko do následujícího ročníku Ligy mistrů.

„Bylo mým snem zahrát si někdy v kariéře Ligu mistrů a teď by se mi to mohlo podařit. Jsem rád za šanci, kterou mi Plzeň nabízí,“ podotkl Pernica.