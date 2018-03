Schick byl špatná volba, Řím zřejmě potřeboval jiný typ hráče, míní Zeman

Sedmdesátiletý kouč v rozhovoru pro Tuttomercato uvedl, že za svého nástupce považuje Eusébia Di Francesca. Bývalý záložník, jehož Zeman vedl během svého prvního angažmá v Římě na konci devadesátých let, své svěřence naučil styl 4-3-3. Právě toto rozestavení Zemana v Itálii proslavilo.

„Hraje 4-3-3, protože pro tento systém má vhodné typy. Jedinou špatnou volbou byl Schick, který bojuje o místo s Edinem Džekem. Řím zřejmě potřeboval v létě přivést jiný typ hráče,“ prohlásil Zeman, jenž tým z italského hlavního města podruhé trénoval v sezoně 2012/13.

Dvaadvacetiletému Schickovi se po letním miliardovém přestupu i vinou častých zranění vůbec nedaří. Ve třinácti ligových zápasech nedal jediný gól, prosadil se pouze při porážce 1:2 s Turínem v italském poháru.

Na nedávném reprezentačním srazu talentovaný útočník připustil, že si druhou sezonu v zahraničí přestavoval jinak.

„Není to snadné, hlavně proto, že to zažívám poprvé. Nebudu říkat, že je všechno v pohodě. Ale když budu delší dobu v tréninku a chytnu se nějakým gólem, věřím, že se to obrátí,“ prohlásil Schick před odletem na turnaj do Číny, kde v duelu s domácím výběrem skóroval.

Zatímco v národním týmu nastoupil na pozici klasického útočníka, za Řím hrává častěji na křídle.

„Asi je poznat, že to není moje ideální pozice, ale není to tak, že mi systém nevyhovuje - jen se mu musím přizpůsobit a dělat všechno, aby mi to šlo,“ věří ve zlepšení Schick.

Pomůže mu reprezentační branka k větší pohodě v klubu? Další šanci ukázat, proč ho Řím v létě přivedl, může Schick dostat v sobotu během zápasu v Boloni.