Představoval jsem si to trochu jinak, říká Schick k angažmá v Římě

Dvaadvacetiletý útočník z AS Řím je zpátky v národním mužstvu, s kterým v úterý odletí na turnaj do Číny. Poprvé od loňského června, kdy byl naposledy v reprezentaci, zažije jiný trénink, jiné spoluhráče, jinou přípravu, než je dennodenně zvyklý.

„Beru to i tak, že je to odpočinek od sezony v Itálii,“ říkal na reprezentačním srazu v rozhovoru s novináři.

„Těším se na zápasy, v Číně jsem nikdy nebyl a ten turnaj beru jako velkou výzvu, rád bych se tam prosadil a pomohl týmu.“

I v AS Řím doufají, že reprezentační povinnosti Schickovi pomohou. Zatím zůstává za očekáváním, jeho nevýrazná forma má však řadu objektivních příčin. „Nechci se vymlouvat, ale je toho fakt víc.“

Loni v létě kvůli přetížení a problémům se srdcem odpočíval a neabsolvoval přípravu. Mezitím přestoupil za téměř miliardu korun ze Sampdorie do AS Řím.

„Když na delší dobu z tréninku vypadneš a pak začneš naplno, logicky se něco stane. V mém případě toho bylo trochu víc, takže začátek v Římě jsem ideální neměl.“

Poprvé naskočil v polovině září na patnáct minut proti Hellasu Verona, ale po jednom utkání měl pauzu kvůli potížím se zadním stehenním svalem. Svalové problémy ho trápily i v dalších týdnech.

„Nečekal jsem, že těch zranění bude tolik,“ povzdechl si.

I proto naskočil jen do třinácti ligových zápasů a jednou do duelu italského poháru.

Z toho šestkrát byl v základní sestavě, jeho jediná branka zmírnila porážku proti FC Turín právě v pohárovém utkání. Čtrnáctkrát sledoval spoluhráče z lavičky.

Největší vytížení měl v závěru loňského roku, od konce listopadu nastoupil v devíti zápasech buď na hrotu, nebo na pravém křídle. Ale pak zase léčil svalové zranění.

Od letošního února naskočil do tří zápasů, z toho dvakrát byl v základní sestavě. Naposledy víkendové utkání v Crotone strávil na lavičce.

„Dělám všechno proto, abych byl zdravý. Teď můžu říct, že mě nic netrápí,“ pochvaloval si po příletu do Prahy. „Věřím, že až se dostanu do formy, tak ukážu, že do AS Řím patřím, že na to mám.“

Vždycky měl dostatek sebevědomí, které však v posledních měsících neměl kde brát. „Ale nechci přemýšlet nad tím, že na to nemám. Věřím si. Všichni v klubu se mi snaží pomoct, cítím podporu. Vědí, že to není pro mě lehké.“