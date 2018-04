Sparta na Baníku, zabere doma Plzeň? Liga láká i na podještědské derby

Po dvou pátečních předehrávkách se také v sobotu hrají dva zápasy. Jde o zmíněný šlágr Ostravy se Spartou (15.00) a pak večerní souboj Plzně proti Karviné. Vyhraje lídr na jaře konečně doma?

Na neděli připadá zbývající čtveřice utkání, první z nich má výkop opět už v 15.00 – jde o duel Slavie se Slováckem. Ve dvou zápasech od 17 hodin se představí Olomouc či Bohemians, v podvečer pak proti sobě nastoupí Jablonec s Libercem.

Baník Ostrava - Sparta Praha sobota 15.00, sudí Marek, na podzim 2:3. Vysílá O2 TV Sport Předpokládané sestavy, Ostrava: Laštůvka - Breda, Psyché, Šindelář, Fleišman - Fillo, Hlinka, Hrubý, De Azevedo - Baroš, Poznar. Sparta: Nita - Zahustel, Hovorka, Štetina, Frýdek - Kulhánek - V. Kadlec, Kanga, Stanciu, Plavšič - Šural.

Baník se svým sobotním soupeřem třikrát za sebou prohrál, potřebuje ale získat každý další bod, aby se odpoutal od patnácté příčky. Chybí mu však zkušený stoper Procházka, jenž pyká za červenou kartu, a pravý bek Pazdera, který minule dostal čtvrtou žlutou.

VÍKEND OTCŮ V rámci tradičního Víkendu otců bude na prvoligových i druholigových zápasech připraven zajímavý program pro rodiny s dětmi. „LFA dlouhodobě podporuje návštěvy celých rodin i s dětmi na fotbalových stadionech a nyní navazujeme na předcházející úspěšné ročníky, kdy jsme během Víkendu otců zaznamenali pozitivní reakce od klubů i samotných fanoušků fotbalu,“ uvedl Dušan Svoboda, předseda Ligové fotbalové asociace. Ta se navíc během nadcházejícího víkendu rozhodla podpořit Linku bezpečí, která nabízí kvalitní a snadno dostupnou pomoc dětem i studentům, a upozornit na její význam.

„Sparta je mimořádně kvalitní soupeř. Jedině výborné a nadstandardní výkony na všech postech nás dovedou k vítězství,“ řekl ostravský trenér Bohumil Páník.

Sparta už desetkrát za sebou neprohrála, naposledy ji namlsalo vítězství nad nejlepším týmem jara Jabloncem. Venku ale moc vyhrávat neumí, na hřištích soupeřů se z plného bodového zisku radovala pouze dvakrát.

„V posledních dvou zápasech doma se nám konečně podařilo přelomit dobré výkony ve výsledky a věřím, že teď to dokážeme i venku. Není to jen o tom, že Ostrava hraje o udržení, my jsme zase ve hře o pohárové příčky. Atmosféra bude napjatá, protože Baník se Spartou to jsou zápasy, kde se hraje na krev,“ dodal sparťanský kouč Pavel Hapal.

V případě úspěchu se jeho tým může minimálně dočasně posunout na třetí místo a tři body za Slavii.

Viktoria Plzeň - MFK Karviná sobota 20.15, sudí Berka, na podzim 3:1. Vysílá ČT Sport Předpokládané sestavy, Plzeň: Kozáčik - Havel, Řezník, Hubník, Limberský - Hrošovský, Hořava - Zeman, Čermák, Kopic - Bakoš. Karviná: Le Giang - Čolič, Dreksa, Hošek, Eismann - Panák, Janečka - Štepanovský, Budínský, Kalabiška - Wágner.



Plzeň má proti Karviné v nejvyšší soutěži stoprocentní bilanci a chce pokračovat v cestě za titulem. K tomu by se jí hodilo na jaře poprvé zvítězit doma. Pokud se jí to povede, bude triumf od titulu.

„Doufám, že poprvé na jaře doma v lize konečně vyhrajeme. Karviná je v pásmu, kde je pro ni každý bod důležitý. Ale doufám, že naše kvalita se prokáže a potvrdíme výhru z Brna. Chceme udělat všechno pro to, abychom závěr soutěže zvládli podle představ a dosáhli svého cíle,“ řekl plzeňský kouč Pavel Vrba.

Karviná je namočená v boji o sestup mimo jiné proto, že sedm kol čeká na vítězství, byť během nich šestkrát remizovala.

„Soupeř je velmi těžký, ale budeme se snažit předvést dobrý fotbal, nehrát žádného zanďoura a uhrát dobrý výsledek. Soupeř bude chtít hrát, takové zápasy se hrají lépe. Má tam rychlé hráče na brejky, připravíme se na to. Věřím, že předvedeme podobný výkon jako na Slavii, ale s lepším výsledkem,“ uvedl karvinský trenér Josef Mucha.

Slavia Praha - 1. FC Slovácko neděle 15.00, sudí Julínek, na podzim 3:0. Vysílá O2 TV Sport Předpokládané sestavy, Slavia: Kolář - Frydrych, Jugas, Pokorný, Flo - Souček - Bořil, Bucha, Danny, Stoch - Škoda. Slovácko: Heča - Juroška, Krejčí, Břečka, Divíšek - Daníček - Navrátil, Havlík, Sadílek, Petr - Zajíc.

Slávisté se drží v závěsu za Plzní a musí neustále naplno bodovat, aby ještě udrželi naději na titul, případně (a pravděpodobněji) na druhé místo. Na podzim Slovácko smetli hladce 3:0, doma jsou navíc nejlepší v lize.

Otázkou je, jak se vypořádají s absencí čtyř karetních hříšníků (Sýkora, Hromada, Tecl, Kúdela) a kupou zraněných.

„V tuhle chvíli to vypadá, že bude mimo celkem devět hráčů. O nějaké sehranosti asi nebude moct být řeč, ale i tak musíme utkání zvládnout. Myslím, že nás čeká hodně podobné utkání jako nedávno se Zlínem (1:2). Nesmíme nic podcenit, musíme podat zodpovědný běhavý výkon a přidat kvalitu na míči,“ uvedl slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Slovácko se díky sedmi bodům z posledních třech utkání vzdálilo sestupovým příčkám. Tým drží pevná defenzíva, která neinkasovala už 353 minut. Přibudou v Edenu další minuty?

„Stále nejsme zachráněni, případný bod na Slavii by nám hodně v naší situaci pomohl. Slavia má nesmírně kvalitní kádr, oslabení proto neznamená ani současná velká marodka. Naopak to může být naše nevýhoda, náhradníci budou mít velkou motivaci se ukázat. Věřím, že v závěru sezony půjdou naše výkony nahoru. Nemůžeme si dovolit polevit,“ ví Michal Kordula, trenér Slovácka.

Fastav Zlín - Bohemians Praha 1905 neděle 17.00, sudí Pechanec, na podzim 1:1 Předpokládané sestavy, Zlín: Zlámal - Bačo, Bijimine, Gajič, Bartošák - Jiráček, Hnaníček - Ekpai, Traoré, Holzer - Vukadinovič. Bohemians: Fryšták - Dostál, Hůlka, Šmíd, Kocič - Jindřišek, Hašek - Reiter, Mašek, Bartek - Tetteh.

Zlínu se doma nedaří, od návratu do ligy během tří jarních sezon před vlastními fanoušky nevyhrál. Ve středu vypadl ze semifinále poháru s Jabloncem.

„Musíme se dát dohromady a Bohemku doma porazit,“ prohlásil zlínský trenér Vlastimil Petržela.

„Moc mě štve, že se právě doma Zlínu na jaře nedaří. Vím, že ve třech sezonách doma na jaře ještě nevyhrál, což je pro mě těžko pochopitelné, protože se dá v zimní přípravě pracovat na kondici. A také jsem trenér, který rád vyhrává domácí zápasy, i kvůli divákům. Na tom musíme zapracovat a zlepšit se,“ dodal.

Když Bohemians naposledy vyhráli nad Zlínem, Josefu Jindřiškovi bylo třináct, a takový Dominik Mašek ještě ani nebyl na světě. Bylo to v září 1994... Od té doby čtyřikrát vyhrál nedělní domácí tým a šest utkání skončilo remízou.

„Na jaře jsme se ani jednou ve venkovních zápasech neprezentovali takovým způsobem jako doma, to potřebujeme zlepšit. Naposledy v Ostravě jsme byli ve všech parametrech horším týmem. Toho se musíme vyvarovat a předvést konečně výkon podobný jako doma,“ burcuje Martin Hašek, trenér Bohemians.

FK Teplice - SK Sigma Olomouc neděle 17.00, sudí Nenadál, na podzim 0:1 Předpokládané sestavy, Teplice: Diviš - Vondrášek, Jeřábek, Král, Krob - Hora, Ljevakovič, Žitný, Kučera, Rezek - Červenka. Olomouc: Buchta - Hála, Radakovič, Jemelka, Vepřek - Texl - Zahradníček, Plšek, Houska, Falta - Řezníček.

Teplice v probíhající sezoně na Stínadlech ještě neprohrály, ze dvanácti utkání získaly čtyřiadvacet bodů za šest výher a stejný počet remíz. Odolá jejich pevnost nájezdu Olomouce?

„Víme, že doma jsme obrovsky silní a půjdeme za třemi body,“ pravil teplický obránce Tomáš Vondrášek. „Kouzlo Olomouce pořád pokračuje, není náhoda, že pořád hrají nahoře o poháry,“ uvědomuje si sílu nedělního protivníka.

Sigma 203 minut neinkasovala, pětkrát za sebou nepoznala přemožitele.

„Chtěli bychom prodloužit naši sérii. Budeme ovšem muset nějak vyřešit absenci Kalvacha, který je v tuhle chvíli pro mě náš nejdůležitější hráč. Musíme vymyslet variantu, jak hrát bez něj. Je potřeba jen zvolit tu správnou a v Teplicích na hřišti to potvrdit,“ uvedl olomoucký kouč Jílek, který si odpykává druhý zápas trestu a na lavičce místo něj bude asistent Ladislav Onofrej.

FK Jablonec - Slovan Liberec neděle 18.30, sudí Zelinka, na podzim 1:4. Vysílá ČT Sport Předpokládané sestavy, Jablonec: Hrubý - Holeš, Pernica, Lischka, Zelený - Masopust, Hübschman, Trávník, Jovovič - Chramosta, Doležal. Liberec: Hladký - Coufal, Mikula, Karafiát, Kerbr - Wiesner, Breite, Folprecht, Oscar - Ševčík - Potočný.

Šestý Jablonec ztrácí před podještědským derby na pátý Liberec bod a oba rivalové touží ukončit sérii tří ligových zápasů bez výhry. Domácí ale půjdou do duelu povzbuzeni středečním postupem do finále poháru přes Zlín.

„Jsme rádi, že jsme pro závěr sezony ještě v obou soutěžích. Liberec má formu, to jsme viděli se Slavií. V první půli byl skoro lepší. My jsme poslední domácí utkání s Olomoucí ne herně, ale brankově nezvládli (0:0), takže se budeme snažit to napravit,“ řekl jablonecký trenér Petr Rada.

„Máme posledních pět zápasů, každý zápas je o život. Prostě hrajeme play off. Je to souboj týmů, které hrají o poháry. Ta důležitost tam je. Chceme navázat na výkon se Slavií,“ dodal liberecký kouč David Holoubek.