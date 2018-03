Jak se rodí fotbalová cesta do Číny. Víza až pro 48 fotbalistů

Proč vůbec národní mužstvo cestuje do Číny?

Tamní společnost CEFC je partnerem české fotbalové asociace.

Pozvánku na turnaj se dvěma zápasy proti kvalitním soupeřům si vedení národního mužstva těžko mohlo dovolit odmítnout. Protivníky pro přípravu si vzhledem k výkonnosti posledních letech nemůže vybírat.

A v neposlední řadě je to výhodné ekonomicky, kompletní náklady hradí pořadatel.

Přesto cesta do Číny s sebou nese plno úskalí. Jak naplánovat cestu? Jak se vyrovnat s časovým posunem? Kdy udělat nominaci, aby všichni měli včas víza?

Češi odcestují do Nan-nigu na jihu země v úterý 20. března. O tři dny později hrají proti Uruguayi, v jejíž nominaci jsou i útočníci Luis Suárez z Barcelony a Edinson Cavani z Paris St.Germain.

Poté 26. března nastoupí buď ve finále, nebo v utkání o třetí místo proti čínskému výběru nebo Walesu s Garethem Balem z Realu Madrid.

„Nedostal jsem žádný úkol, který bych měl splnit,“ poznamenal trenér Karel Jarolím. „Ale zvlášť v prvním utkání nás čeká velmi kvalitní soupeř. To bude test, jak na tom jsme. Má to pro nás dost velký význam.“

Jarolím zatím nominoval devatenáct hráčů včetně tří brankářů. Do pondělí dodatečně povolá dva stopery a dva křídelní hráče (více o nominaci zde).

Musí však jít o hráče ze širší nominace osmačtyřiceti fotbalistů, kterým před měsícem asociace zařizovala víza.

„Pokud někdo zazáří v derby, dá čtyři góly a nemá vízum, tak bychom ho do letadla nedostali,“ říká manažer národního mužstva Jaromír Šeterle. „Ale dostali, Jardo,“ reagoval kouč Jarolím s úsměvem.

„Ještěže lze v dnešní době po Evropě cestovat bez pasu. Od hráčů jsme je museli kvůli vízům vybrat,“ podotýká Šeterle.

Do Číny chtěla výprava letět v úterý 20. března ráno, aby do Nan-ningu dorazila co nejdřív a hráči se vyspali. Ale po konzultaci se záložníkem Bořkem Dočkalem, který v Číně minulý rok působil, cestovní rozvrh upravili.

„Je lepší letět přes noc, hráči v letadle stejně pospávají. A dorazit tam ráno,“ poznamenal Šeterle.

Před výkopem zápasu s Uruguayí tak budou mít Češi víc než 48 hodin na aklimatizaci. „Udělali jsme maximum, aby to pro hráče bylo co nejpohodlnější. Budeme mít pro tenhle režim i upravené letadlo,“ zmínil Šeterle.

Dopředu s kluby, v nichž reprezentanti působí, vedení reprezentace probíralo, jestli jim hráče jejich zaměstnavatelé vůbec do Číny pustí.

„Preventivně jsme si to zjišťovali, nevím o žádné negativní reakci,“ poznamenal kouč Jarolím. „Nikdo nežádal, abychom hráče nebrali. A doufám, že se to nestane.“

Jen s trenérem reprezentační jedenadvacítky Vítězslavem Lavičkou řešil nominaci Patrika Schicka a Jakuba Jankta. Lavička by oba rád využil v nadcházejících klíčových zápasech kvalifikace o postup na Euro 2019.

„Ale snažíme se kádr áčka stabilizovat pro Ligu národů. Navíc na pozici levého záložníka máme jen Jankta. Proto oba budou s áčkem. Nejsme v situaci, že bychom si je mohli dovolit uvolnit,“ vysvětlil Šeterle.