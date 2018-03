Pro jedenadvacítku nadchází týden pravdy. Je to kdo s koho, říká Lavička

Fotbal

Zvětšit fotografii Alex Král v dresu české jedenadvacítky v hlavičkovém souboji v utkání se San Marinem. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

dnes 12:50

Pro fotbalovou reprezentaci do 21 let nadchází týden pravdy. V domácím zápase s Chorvatskem a následně v Řecku se rozhodne, jestli má Česko naději na postup na mistrovství Evropy 2019. „Bude to kdo s koho,“ říká trenér Vítězslav Lavička.

Česko boje o šampionát, který příští rok hostí pět italských měst a San Marino, nezačalo dobře. Na úvod remizovalo s Běloruskem, poté dostalo pět gólů v Chorvatsku. Listopadová vítězství nad outsidery ze San Marina a Moldavska vrátila Lavičkův tým do hry. „Teď nás čeká konfrontace s týmy ze špičky tabulky. Obě utkání výrazně napoví o našich ambicích,“ upozornil manažer národního mužstva Libor Sionko. Právě on byl u toho, když Česko naposled Chorvaty v této kategorii porazilo. V zápase, který rozhodoval o postupu do finále mistrovství Evropy 2000, dal Sionko gól na 4:3 deset minut před koncem. O rok později v baráži se hrálo 1:1 a 0:0, Češi postoupili díky gólu Vachouška vstřeleného na hřišti soupeře. Následně na závěrečném turnaji 2002 ve Švýcarsku získali zlato. Teď Chorvaté stojí v cestě už v kvalifikaci, na podzim doma zvítězili vysoko 5:1. Češi na něj v tabulce ztrácejí šest bodů, ale odehráli o zápas méně. Stejné manko mají na druhé Řeky, s kterými se střetnou v současné kvalifikaci poprvé. Na Euro postoupí vítěz skupiny a druhý má naději na baráž. V nominaci jsou převážně hráči z českých prvoligových klubů, jediným krajánkem je Roman Macek, kmenový hráč Juventusu, který hostuje v druholigové Cremoně. Příliš však nenastupuje. „Známe ho už u minulého cyklu. Pracuju velmi tvrdě, reference jsou na něj dobré, ale herní vytížení by si představoval větší. On sám je z toho frustrovaný, přitom trenér ho chválí, ale příležitostí moc nedostal,“ poznamenal Lavička. „Může nám přinést zkušenost, přece jen se pohybuje v silně konkurenčním prostředí.“ Kapitánem týmu je Jiří Kulhánek ze Sparty. Nominace reprezentace do 21 let na kvalifikaci o ME proti Chorvatsku (23. března v Karviné) a Řecku (27. března v Xanti) Brankáři: Jindřich Staněk (České Budějovice), Vojtěch Vorel (Sparta Praha), Jan Stejskal (Olympia Praha) Obránci: Karel Knejzlík (Liberec), Alex Král (Teplice), David Lischka (Jablonec), Michal Surzyn (Olomouc), Ladislav Takács (Mladá Boleslav), Tomáš Wiesner (Liberec) Záložníci: Miloš Kratochvíl (Brno), Jiří Kulhánek (Sparta Praha), Denis Granečný (Ostrava), Roman Macek (Cremonese), Michal Sáček (Sparta Praha), Daniel Trubač (Teplice) Útočníci: Matěj Pulkrab (Liberec), Tomáš Ladra (Mladá Boleslav), Tomáš Zajíc (Slovácko).