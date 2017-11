Nejen šlágr v Plzni. Sparta vyzve neoblíbený Zlín, Sigma hraje v Ďolíčku

Pět zápasů se hraje v sobotu, čtyři z nich už od 15 hodin. Program prvního dne víkendu uzavírá v 18.00 souboj Bohemians se třetí Olomoucí. V neděli pak liga nabízí tři zápasy, mimo jiné utkání Sparty a Zlína.

O nejsledovanějším duelu ale není pochyb, fotbaloví fanoušci zaměří svou pozornost v neděli v 18 hodin do Plzně. Viktoria, která vyhrála dosavadních dvanáct utkání, se utká se Slavií. Může o titulu napovědět už třinácté kolo?

Teplice - Slovácko sobota 15.00, rozhodčí Zelinka Předpokládané sestavy, Teplice: Diviš - Vondrášek, Jeřábek, Šušnjar, Krob - Fillo, Král, Soungole (Ljevakovič), Kučera, Rezek - Vaněček. Slovácko: Daněk - Juroška, Hofmann, Šimko, Reinberk - Šumulikoski - Navrátil, Daníček, Machalík, Havlík - Zajíc.

V posledních deseti zápasech mezi Teplicemi a Slováckem padly vždy alespoň dvě branky.

„Zápasy s nimi jsou vždy nepříjemné, hodně bolí. Vzpomínám, jak jsme na jaře prohrávali od druhé minuty, to je vždy nepříjemné, pak to musíte od začátku utkání dohánět. Teď bychom chtěli dát první gól a vzadu pak udržet nulu,“ řekl klubovému webu obránce Teplic Michal Jeřábek.

Slovácko minule podlehlo 0:3 Slavii, předtím se mu v Praze proti Dukle podařilo uhrát bod.

„Na Dukle jsme se prezentovali bojovností a snahou uspět. Rozhodně nemůžeme přistoupit k zápasu jako v minulém kole, kdy nám proti Slavii chybělo sebevědomí a zaslouženě jsme prohráli. Potřebujeme už po špatné výsledkové sérii konečně zvítězit,“ uvedl trenér Slovácka Michal Kordula.

Dukla Praha - MFK Karviná sobota 15.00, rozhodčí Pechanec Předpokládané sestavy, Dukla: Rada - Kušnír, Holek, Jiránek, Podaný - Miloševič, Tetour, Mustedanagič - Brandner, Holenda, Schranz. Karviná: Berkovec - Čolič, Košťál, Lischka, Vondra - Janečka, Šisler - Lingr, Budínský, Moravec - Panák.

Dukla a Karviná se v nejvyšší soutěži utkají teprve potřetí. Pražanům se ve vzájemných duelech loni nedařilo, tehdejšímu nováčkovi vstřelili jediný gól.

„Bude to náročné. Karviná je hodně těžký soupeř, přesvědčily se o tom všechny týmy na špici tabulky včetně Plzně. Její ofenziva je velmi přímočará a tým ji umí podpořit standardními situacemi,“ řekl pro web Dukly trenér Jaroslav Hynek.

Karviná ale čtyřikrát za sebou nezvítězila a je o skóre nad sestupovými pozicemi. Proti soupeři ze spodní poloviny tabulky cítí šanci.

„Nebudeme si nic nalhávat, potřebujeme už bodovat. Nemáme lehké období, ale musíme se vyvarovat chyb a odpíchnout se od poctivosti. Věřím, že už v sobotu nám to přinese úspěch,“ uvedl v rozhovoru pro klubovou televizi kouč Karviné Jozef Weber.

Baník Ostrava - Mladá Boleslav sobota 15.00, rozhodčí Berka Předpokládané sestavy, Ostrava: Šustr - Pazdera, Pokorný, Azackij, Morgan - Šindelář - Sus, Hrubý, De Azevedo, Stáňa - Baroš. Ml. Boleslav: Agajev - Pauschek, Chaluš, Takács, Fleišman - Hubínek, Rada - Přikryl, Mareš, Fabián - Mebrahtu.

Mladá Boleslav se po bídném startu pomalu zvedá, v součtu s pohárem neprohrála čtyřikrát v řadě – třikrát navíc slavila vítězství.

„Je to pozitivní, ale teď budeme hrát na Baníku a zároveň jsme stále vzadu, takže nemáme co oslavovat. Stále máme málo bodů a musíme se maximálně koncentrovat proti každému soupeři se záměrem získat co nejvíce dalších, protože se chceme v tabulce posunout výš,“ řekl mladoboleslavský trenér Dušan Uhrin.

Boleslav ale Baník na jeho hřišti naposledy zdolala v srpnu 2011 (4:1).

Ostravští fotbalisté sehráli dvojzápas se Spartou, kterou vyřadili z poháru. V lize ale prohráli 2:3. „Boleslav zvládla poslední dva zápasy a odpoutala se od nás. Ale i my jsme v tom anglickém týdnu ukázali vzrůstající formu a věřím, že to kluci potvrdí v tomto zápase,“ doufá trenér Baníku Radim Kučera v rozhovoru pro klubový web.

Vysočina Jihlava - Slovan Liberec sobota 15.00, rozhodčí Marek Předpokládané sestavy, Jihlava: Hanuš - Kryštůfek, Tlustý, Krejčí, Nový - Vaculík - Fulnek, Dvořák, Urblík, Popovič - Ikaunieks. Liberec: Kolář - Coufal, Kúdela, Karafiát, Kerbr - Kulhánek - Ševčík, Bosančič, Potočný, Hybš - Graiciar.

Souboj týmů s odlišnou formou a jasným favoritem. Čtvrtý Liberec ve třech ligových kolech v řadě zvítězil, to Jihlava čtyřikrát po sobě padla a je poslední. Společně s Ostravou má Vysočina nejhorší defenzivu v lize, navíc ji tíží rozsáhlá marodka.

„Bohužel je opravdu velká. Na marodce figuruje nebo pouze individuálně trénuje deset hráčů. U některých není vyloučeno, že do soboty budou k zápasu připraveni. Chybí nám, na druhou jsou k dispozici jiní fotbalisté, kteří dostanou příležitost a poperou se o co nejlepší výsledek,“ řekl jihlavský trenér Ivan Kopecký.

Slovan povedené období potvrdil ve středu, když zvládl pohárovou přestřelku s Karvinou.

„Chceme i páté utkání před další reprezentační pauzou zakončit úspěchem. Rádi bychom navázali na ligové výkony a potvrdili náš bodový zisk. V Jihlavě se nám ale dlouhodobě nedaří, myslím, že jsem tam ještě nikdy nevyhrál, ať už s Libercem nebo s Žižkovem,“ uvedl kouč Slovanu Jindřich Trpišovský.

Bohemians 1905 - Sigma Olomouc sobota 18.00, rozhodčí Julínek, vysílá ČT Sport Předpokládané sestavy, Bohemians: Fryšták - Dostál, Hůlka, Šmíd, Kocič - Jindřišek - Reiter, Martin Hašek ml., Mašek, Vaníček - Kabajev. Olomouc: M. Buchta - Sladký, Radakovič, Jemelka, Vepřek - Kalvach - Zahradníček, Houska, Plšek, Falta - Chorý.

Sobotní program uzavřou dva týmy, které překonávají předsezónní prognózy. Zejména třetí příčka Sigmy jakožto ligového nováčka je obdivuhodný počin.

„Označení nováček je trochu zavádějící. V mých očích je Olomouc stabilizovaný, sportovně nadprůměrný tým. Hráči jsou už dlouho spolu. Všichni jsou schopni plnit pokyny pro daný způsob hry,“ ocenil soupeře trenér klokanů Martin Hašek.

Bohemians, kteří jsou sedmí, Olomouc v nejvyšší soutěži neporazili už šestkrát za sebou.

„Jsou týmem, který je hlavně v domácím prostředí hodně silný. Dobře organizovaný, kompaktní, agresivní. Je potřeba se s těmito vlastnostmi soupeře vyrovnat a potom si myslím, že jsme schopní se tam také odprezentovat i fotbalovostí,“ uvedl olomoucký kouč Václav Jílek, který s klubem v týdnu prodloužil smlouvu do června 2019.

Jablonec - Zbrojovka Brno neděle 14.00, rozhodčí Orel Předpokládané sestavy, Jablonec: Bárta - Jankovič, Pernica, Hübschman, Zelený - Kubista - Tecl, Považanec, Trávník, Jovovič - Doležal. Brno: Melichárek - Gomes, Pavlík, Kijanskas, Vraštil - Polák - Pilík, Kratochvíl, Škoda, Lutonský - Koné.

Jablonečtí fotbalisté po dobré sérii devíti utkání bez porážky klopýtají. V předchozích dvou kolech prohráli a navrch inkasovali sedm gólů.

„Po dvou výsledkově nevydařených utkáních potřebujeme doma nutně vyhrát. Hrajeme proti Brnu, které nás jako jedno z mála dokázalo porazit doma i venku. Takže jim máme co vracet,“ burcuje jablonecký trenér Zdeněk Klucký.

Zbrojovka má pod novým trenérem Romanem Pivarníkem bilanci jedné výhry, jedné porážky a naposledy remizovala 0:0 s Duklou. V tabulce je s osmi body předposlední.

„Hráči cítili, že v minulém utkání odvedli maximum, bohužel neproměnili šance. Myslím, že smutek nad tím nevyhraným utkáním se nám v tréninku povedlo zahnat. K zápasu v Jablonci přistupujeme s pokorou a zdravým sebevědomím a uvidíme, jak jej dokážeme zvládnout,“ uvedl Pivarník.

Fastav Zlín - Sparta Praha neděle 16.00, rozhodčí Proske, vysílá ČT Sport Předpokládané sestavy, Zlín: Dostál - Kopečný, Bačo, Gajič, Bartošák - Ekpai, Janíček, Traoré, Jiráček, Mehanovič - Diop. Sparta: Bičík - Zahustel, Hovorka, Štetina, Costa - Mandjeck, Sáček - Biabiany, Rosický, Vatajelu - Šural.

Sparťané neporazili Zlín ani v jednom ze dvou ligových zápasů v minulé sezoně – obě střetnutí skončila nerozhodně. Domácí mají náročnější program, ve čtvrtek hráli Evropskou ligu v Kodani, kde prohráli 0:3.

„Naše výhoda to být může, mají zápas v nohách. Sami jsme si to pocítili, že to není jednoduché. Ale spoléhat na to určitě nebudeme,“ ujistil v rozhovoru s klubovou televizí Sparty Lukáš Mareček.

Zlínu komplikuje situaci ještě dohoda klubů, kvůli které nemůžou nastoupit ze Sparty hostující Daniel Holzer a Vukadin Vukadinovič.

„Do utkání se Spartou dáme všechny síly. Pokusíme se urvat zápas pro sebe a tím si zvýšit sebevědomí. Motivaci mají naši hráči v soubojích se Spartou vždy velkou, navzdory určité únavě v současném náročném programu chtějí uspět,“ konstatoval zlínský trenér Bohumil Páník.

Viktoria Plzeň - Slavia Praha neděle 18.00, rozhodčí Příhoda, vysílá O2 TV Sport Předpokládané sestavy, Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hájek, Limberský - Hořava, Hrošovský - Zeman, Kolář, Kopic - Krmenčík. Slavia: Laštůvka - Bořil, Deli, Jugas, Sobol - Souček, Ngadeu - Van Buren, Hušbauer, Stoch - Škoda.

Velký šlágr, utkání podzimu. Slavia čeká na vítězství v Plzni od května 2013, když tam ale prohrála naposledy, skončil na její lavičce Dušan Uhrin a pod vedením nového kouče Jaroslava Šilhavého došla loni k titulu. Viktoria však vyhrála v součtu s minulou sezonou čtrnáctkrát za sebou.

„V lize se to pro nás nevyvíjí dobře, těch 11 bodů ztráty je hodně. Plzeň je v laufu, dobře ligu nastartovala. Udělala změn v kádru nejmíň v porovnání s námi nebo se Spartou a je vidět, že jim to jde k duhu,“ uvedl slávistický trenér Šilhavý.

Plzeň před vlastními fanoušky umí, devatenáctkrát za sebou doma neprohrála. Slavia ale zase venku stejně dlouho nepoznala přemožitele.

„Samozřejmě je dobře, že jsme uhráli plný bodový zisk. Určitě by bylo příjemné v tom pokračovat. Obrovský respekt ke Slavii máme, ale na druhou stranu v domácím prostředí budeme hrát na vítězství a budeme chtít tu sérii prodloužit,“ řekl kouč Plzně Pavel Vrba.