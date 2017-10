Konec koeficientu, přáteláky na příděl. Co ještě přinese Liga národů?

Liga národů je nová soutěž, kterou před nadcházejícím kvalifikačním cyklem představila UEFA. Slibuje si od ní, že zmizí nezajímavé zápasy bez náboje a do kasy jí přitečou vyšší příjmy z vysílacích, reklamních i marketingových práv.

Základní fáze Ligy národů se odehraje na podzim 2018 a zčásti nahradí přátelské zápasy. Ty budou pokračovat v lehce pozměněné podobě, kterou bude naplno kontrolovat UEFA.

Zmizí naopak národní koeficient, jak ho známe doteď. Nasazování do výkonnostních košů pro los jednotlivých kvalifikací bude závislé na výsledcích a umístění v Lize národů. „Bylo důležité, že jsme se dostali díky posledním výhrám do druhé divize, protože koeficient nyní v podstatě končí. Začínáme od nuly,“ vysvětluje Rudolf Řepka, generální sekretář fotbalové asociace.

Jinými slovy řečeno: nikdo nemá nic jistého. Pokud by například Francouzi vyhráli příští Euro, ale v Lize národů by ve své skupině byli třetí a propadli se do druhé divize, při losování další kvalifikace by nebyli v prvním koši a nevyhnuli by se tak papírově nejsilnějším protivníkům.

Novinky spojené se spuštěním Ligy národů UEFA odprezentovala na začátku týdne zástupcům evropských fotbalových asociací. Nový projekt přináší řadu otázek, nejasností i kuriozity. Tady jsou některé z nich.

Přáteláky v novém, na příděl. Už žádné volné termíny. UEFA nově drží veškerá práva nejen na soutěžní zápasy, ale také na přátelské duely. Proto od ní teď jednotliví broadcasteři očekávají, že budou mít každý hrací den co vysílat. Tedy i přípravné zápasy.



Jak to bude fungovat v praxi?

Například Češi budou mít během podzimu 2018 šest zápasových termínů. Čtyři z nich budou vyhrazené pro Ligu národů, další dva pro „povinné“ přáteláky, které je nutné domluvit ještě během února. Tedy těsně po losu Ligy národů, který proběhne 24. ledna v Lausanne.

Fotbal v zimě? Ne UEFA pro Ligu národů vymyslela, jak se vyhnout zápasům v nehostinných klimatických podmínkách. Island, Faerské ostrovy, Norsko a Finsko označila za tzv. „winter venues“, což v praxi znamená, že budou tyto země v listopadu hrát pouze venku.

Pokud Češi vhodného soupeře nenajdou, UEFA jim nějakého vylosuje. Pokud se s ním nedomluví na termínu, UEFA jim ho přidělí. A pokud by se jednotlivé asociace nedohodly na finančním vyrovnání, znovu do toho vstoupí UEFA. Coby arbitr a držitel veškerých práv rozhodne, kdo, komu a kolik zaplatí.

Pro sjednání přátelského zápasu by mělo být k dispozici vždy patnáct evropských týmů, šestnáctý bude mimoevropský. Je to znovu UEFA, která musí každé jednotlivé naplánované utkání posvětit.

Tento model je platný jak během základní části Ligy národů, tak při kvalifikaci mistrovství Evropy, která se bude hrát v roce 2019.

Zklamání z play-off? Hurá na přátelák. Baráž, jak ji známe, v kvalifikaci o mistrovství Evropy zanikne a o dodatečná místa na šampionát se nově bude bojovat přes Ligu národů. Právě proto má být nová soutěž tolik atraktivní. „Přímo superdůležitá,“ říká Rudolf Řepka, generální sekretář fotbalové asociace.

Dodatečné play-off o Euro se odehraje na jaře 2020 a utkají se v něm ty týmy, které si šampionát nezajistily v kvalifikaci a zároveň dosáhly nejlepších výsledků ve své divizi Ligy národů. Vyjádřeno v číslech: o čtyři místa si zahraje šestnáct mužstev.



Liga národů a Euro Důležité termíny LEDEN 2018

Los Ligy národů (konkrétně 24. ledna) ZÁŘÍ AŽ LISTOPAD 2018

Základní část Ligy národů PROSINEC 2018

Los kvalifikace mistrovství Evropy (konkrétně 2. prosince) ČERVEN 2019

Final Four Ligy národů BŘEZEN AŽ LISTOPAD 2019

Kvalifikace mistrovství Evropy (dvacet postupujících) LISTOPAD 2019

Los play-off Ligy národů o dodatečný postup na Euro (konkrétně 22. listopadu) PROSINEC 2019

Los mistrovství Evropy 2020 (konkrétně 1. prosince) BŘEZEN 2020

Play-off Ligy národů o dodatečný postup na Euro (čtyři postupující) DUBEN 2020

Případný dodatečný los mistrovství Evropy (konkrétně 1. dubna) ČERVEN AŽ ČERVENEC 2020

Mistrovství Evropy ve třinácti městech napříč kontinentem (konkrétně 12. června - 12. července)

Do play-off půjdou vítězové jednotlivých dílčích lig. Vzniknou tedy čtyři čtyřčlenné minisoutěže, v rámci nichž se odehrají jednokolová semifinále a finále. Pokud si však tým zajistí postup tradiční cestou, jeho místo v play-off se posouvá na dalšího v pořadí. Ty pak UEFA do jednotlivých čtveřic nalosuje.

V čem je tedy problém? V termínech. Mezi semifinálovým a finálovým utkáním budou jen dva volné dny, což sebou přináší významné organizační trable.

Zatímco pořadatel semifinále bude dopředu určený na základě výsledků v Lize národů, kdo bude doma ve finále, určí los.

Nastat proto může situace, kdy Češi v pátečním semifinále budou hrát třeba na Slovensku a už budou vědět, že případné finále by hráli v neděli doma v Praze.

Jak by za dva dny stihli prodat lístky? A co jejich soupeř? Musel by během chvíle vyřešit letenky, ubytování, logistiku...

„Nedovedu si to představit,“ přiznává za český fotbal Rudolf Řepka. „To má pořadatel prodávat lístky dřív a když se nepostoupí, tak vracet peníze?. I v tomhle je vidět, jak důležité bude postoupit rovnou z kvalifikace,“ dodává.

To na celé věci ale není to nejabsurdnější.

Poraženému semifinalistovi náhle vzniká volný termín, který by měl podle pravidel prezentovaných UEFA vyplnit přípravným zápasem. „Těžko budou mít hráči, zklamaní z neúspěchu, náladu odehrát přátelské utkání,“ říká Řepka.

Kolik si vydělají? Za účast v první divizi Ligy národů dostane každý tým 1,5 milionu eur, ve druhé milion, ve třetí 750 tisíc a ve čtvrté půl milionu eur. Další peníze dostanou jednotlivé týmy jen v případě vítězství ve skupině, dílčí bonusy za výhry či remízy v jednotlivých zápasech UEFA v Lize národů neuděluje,



Losování naslepo. Kompletní počet účastníků mistrovství Evropy 2020 bude sice známý až v březnu před turnajem, přesto se budou základní skupiny losovat ještě v prosinci.

V osudí tou dobou bude dvacet týmů, již si účast zajistí postaru v kvalifikaci. A také čtyři volná místa pro mužstva, která o postup dodatečně zabojují až play-off a do vylosovaných skupin budou posléze doplněna.

I tady však může vzniknout zádrhel: v soutěžích UEFA totiž proti sobě nesmí z politických důvodů některé země nastupovat. Konkrétně jde o dvojice Rusko-Ukrajina a Ázerbájdžán-Arménie.

Kdyby takové zápasy „hrozily“, všechno by musel napravit dodatečný los, v případě nutnosti naplánovaný na duben 2020.