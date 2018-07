Ukrajinská překážka na cestě do Ligy mistrů. A vzpomínky ožívají

Konec srpna 1998. Běží poslední vteřiny napínavého zápasu, fotbalová Sparta se těší na Ligu mistrů. Stačí neudělat chybu a ubránit remízu 0:0. Jenže chyba přišla.

Nešťastník Petr Gabriel si v předposlední minutě srazil míč do vlastní sítě, sparťané si sami smazali náskok ze hřiště soupeře a penalty doma na Letné nezvládli.

Mezi elitu místo nich proklouzlo Dynamo Kyjev, které teď stojí v cestě za velkým snem pro změnu Slavii. Přesně po dvaceti letech.

Když v pondělí po poledni sekretář UEFA Giorgio Marchetti zalovil v průhledné misce a vytáhl z ní papírek s názvem ukrajinského týmu, slávistický trenér Jindřich Trpišovský radost neměl.

„Úplně nadšený nejsem,“ přiznal. Záložník Jaromír Zmrhal byl spokojenější: „Los pro nás dopadl docela dobře. Dostali jsme hratelného soupeře.“

A to je pro Slavii nejzásadnější informace. Mohla hrát třeba s nadupanou Benfikou Lisabon nebo švýcarskou Basilejí, které jako kapitán šéfuje bývalý slávistický stoper Marek Suchý.

Místo toho načnou slávisté 3.předkolo doma proti Kyjevu. Půjde o hodně: když postoupí, bude k Lize mistrů a téměř 400milionové prémii zbývat poslední krok.

Ten předposlední by Slavia mohla zvládnout, protože ji nečeká stejné Dynamo jako to z dob legendárního trenéra Lobanovského. Jeho tým na konci devadesátých let dokázal v Evropě potrápit kohokoli.

Po vydřeném postupu na Letné se rozjel a v útoku se supersilnou dvojicí Ševčenko-Rebrov vyřadil ve čtvrtfinále dokonce i Barcelonu. Až mezi posledními čtyřmi těsně vypadl po souboji s Bayernem Mnichov.

O to víc musela Spartu těsná neúčast mezi elitou mrzet.

Luděk Stracený, tehdy mladičký záložník, si před zápasem obarvil hlavu do klubových barev a v rozstřelu si troufl na důležitou penaltu. Zahrál ji mizerně a před novináři si nadával: „Kopl jsem to jako nějaký vesnický Pepa!“

Dodnes mají sparťané na ukrajinského soupeře bolavé vzpomínky, ale to se týká i Slavie. I ji v roce 2000 ve dvojzápase se Šachtarem Doněck dělily vteřiny od historického postupu do skupiny Ligy mistrů, na Strahově už se skoro slavilo.

V prvním utkání slávisté na Ukrajině senzačně vyhráli 1:0 a doma si měli postup ohlídat. Dařilo se jim to do devadesáté minuty, kdy bezgólový zápas rozčísl vedoucí trefou Voroběj. Opaření domácí pak v prodloužení rychle dostali druhý gól a sen o Lize mistrů byl zase pryč.

Jako v roce 1996, kdy se slávisté dočkali titulu po téměř půl století, ale v boji o vstupenku mezi evropskou šlechtu vybouchli se švýcarským Grashoppers Curych.

Doněck znamenal další ránu, ze které jako by se léta nemohli vzpamatovat. Při dalších pokusech ztroskotali na Panathinaikosu, Vigu a Anderlechtu, až před jedenácti lety zaskočili Ajax Amsterdam, na který teď mohli narazit znovu.

Patřil mezi možné soupeře, ale místo opakování atraktivního souboje Slavii čeká nevyzpytatelný ukrajinský tým, kam v zimě z Edenu zamířil záložník Ruslan Rotaň. V Dynamu už není, vymizela i většina zahraničních hvězd. Nejznámější jméno? Zřejmě chorvatský obránce Pivarič, který byl u nedávné stříbrné jízdy na mistrovství světa.

Kromě Slavie vyfasovali v Nyonu možné soupeře i čeští zástupci ve 3. předkole Evropské ligy. Olomouc bude hrát buď s kazašským Kajratem Almaty, nebo nizozemským Alkmaarem. A Spartu, pokud projde přes srbskou Suboticu, čeká dánský vicemistr Bröndby Kodaň.