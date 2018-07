Lepší než dostat Benfiku, ale nadšený nejsem, řekl Trpišovský k losu

Vzpomínáte?

Sparta tenkrát v létě 1998 první duel v Kyjevě vyhrála překvapivě 1:0 a v domácí odvetě dlouho držela postupový výsledek 0:0. Minutu před koncem si však Gabriel dal smolně vlastní gól, souboj došel do penaltového rozstřelu, v němž bylo úspěšnější Dynamo.

I Slavia má své „Dynamo“. A je také z Ukrajiny. V létě 2000 měl podobný průběh duel se Šachtarem Doněck, rozdíl byl, že hosté rozhodli už v prodloužení.

Dynamo Kyjev, jeden ze dvou ukrajinských velkoklubů, se od sparťanského skalpu českým klubům vyhýbalo, až teď došlo na Slavii.

„Přál jsem si Ajax nebo Basilej. Ale zase jsem rád, že jsme nedostali Benfiku, o které jsem přesvědčený, že sportovně by to pro nás byl nejtěžší soupeř,“ poznamenal slávistický kouč pro klubový web.

Dynamo Kyjev, vizitka klubu Rok založení: 1927

Klubové barvy: bílá a modrá

Web: www.fcdynamo.kiev.ua

Největší úspěchy: 2x vítěz PVP (1975, 1986), vítěz Superpoháru UEFA 1975; 28x mistr ligy (13x sovětské, 15x ukrajinské, naposledy 2016)

Stadion: Olympijský (kapacita 70 050 diváků)

Trenér: Aleksandr Chackevič (Bělorusko)

Současné opory: Josip Pivarič, Serhij Sydorčuk, Viktor Cyhankov

Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech: 1979/80, 2. kolo UEFA: Ostrava - Dynamo Kyjev 1:0 a 0:2 1985/86, semifinále PVP: Dukla - Dynamo Kyjev 0:3 a 1:1 1989/90, 2. kolo UEFA: Ostrava - Dynamo Kyjev 0:3 a 1:1 1990/91, 2. kolo PVP: Dukla - Dynamo Kyjev 0:1 a 2:2 1991/92, čtvrtfinálová skupina LM: Sparta - Dynamo Kyjev 2:1 a 0:1 1998/99, 2. předkolo LM: Sparta - Dynamo Kyjev 1:0 a 0:1, pen. 1:3

Ostatní: co do počtu titulů nejúspěšnější sovětský i ukrajinský klub, nikdy nesestoupil z nejvyšší soutěže; první domácí titul získalo Dynamo v roce 1961, o 14 let později vyhráli svěřenci trenéra Valerije Lobanovského Pohár vítězů pohárů a Oleg Blochin získal Zlatý míč; v roce 1986 se situace opakovala, pod taktovkou Lobanovského Dynamo znovu vyhrálo PVP a pro Zlatý míč si jel Igor Bělanov;

po rozpadu Sovětského svazu Dynamo dlouho suverénně vládlo ukrajinské lize, v jeho barvách působil například Andrej Ševčenko; v posledních letech se Kyjev přetahuje se Šachtarem Doněck, za kterým skončil druhý v předchozí sezoně;

od roku 1990 Dynamo nechybělo v evropských pohárech, naposledy vypadlo v 3. předkole Ligy mistrů a následně v osmifinále Evropské ligy;

majitelem a zároveň prezidentem klubu je podnikatel Ihor Surkys

Slavia i Dynamo v boji o Ligu mistrů vstupují svorně třetím předkolem. Vítěz před branami milionové soutěže narazí ještě na jednoho soupeře, poražený půjde do základní skupiny Evropské ligy.

Za dva týdny 7. či 8. srpna se začne v Edenu, odveta se hraje v úterý 14. srpna v Kyjevě.

„Ve většině případů bývá výhodnější začínat venku a dvojzápas dohrávat doma, protože se rozhoduje v závěru toho druhého zápasu. V té chvíli je výhoda mít domácí prostředí, fanoušky a podporu na své straně, kdy se dá rozhodnout. Mám zkušenost se dvěma kvalifikacemi. Jednou jsme začínali doma, jednou venku. Obě dvě pro nás byly úspěšné, a nakonec se ukázalo, že tak rozhodující to nebylo,“ přemítal Trpišovský.

„Stejně bude rozhodovat aktuální forma, rozpoložení, hlava a kvalita hráčů na hřišti v ten daný moment. Takže jestli začínáme doma nebo venku, to není až tak podstatný faktor.“

V kádru má kyjevské Dynamo několik ukrajinských reprezentantů a málo známých legionářů s výjimkou chorvatského obránce Josipa Pivariče.

„Udělali jsme si trochu náskok, potenciální soupeře jsme sledovali už na soustředění v Rakousku a viděli jsme už dvě utkání Dynama Kyjev živě, dokonce i to s Plzní, které vyhráli 2:0,“ podotkl Trpišovský.

Po úspěšných pokusech dostat se do Evropské ligy s Libercem si Trpišovský poprvé zahraje o lukrativní Ligu mistrů.

„Těším se moc, protože hrát o Ligu mistrů je velký zážitek. Nepoštěstí se jen tak někomu. Spolu s reprezentací je to nejvíce ve fotbale. Pro mě osobně je to něco neskutečného. Já jsem v lize tři roky a před pěti, šesti lety jsem působil ještě v divizi a dneska mám šanci s klubem jako Slavia si zahrát o Ligu mistrů. Té šance si vážím.“

Reprezentační záložník Jaromír Zmrhal je s losem spokojen.

„Los pro nás dopadl docela dobře, mohlo to skončit hůř. Dostali jsme hratelného soupeře, se kterým se můžeme rovnat a budeme se snažit uhrát co nejlepší výsledek. A začít doma proti takovému týmu s fanoušky, kteří nás poženou, je asi lepší,“ podotkl.

Zmrhal byl jedním ze dvou střelců Slavie právě proti Dynamu Kyjev v přípravném utkání v únoru 2016 (2:1).

„Rád bych si to zopakoval,“ řekl se smíchem. „Těším se, že si zase zahraju o Ligu mistrů. Minulý rok jsem moc nehrál, většinou jsem nastoupil jen na chvíli, takže doufám, že to teď bude jiné. Máme skvělý tým, skvělou partu, takže si myslím, že to bude dobrý. Hraje se o něco víc, než jsme zvyklí tady v normální soutěži. Není to jen o tři body, hraje se o Ligu mistrů.“