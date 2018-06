Jankto s Barákem? Na přestup mají čas, musí být lídry, myslí si Nedvěd

Češi na soustředění v Rakousku odehráli proti netradičnímu soupeři slušnou úvodní půlhodinu. Po inkasované brance ale šli s výkonem dolů, výsledkem byla potupná porážka 0:4. Přitom zrovna Austrálie není týmem, ze kterého by měl jít strach.

Nedvěd o Spartě: „Má dobrého sportovního ředitele i trenéra. Páté místo? Takhle ale Sparta hrát nemůže. Musí končit první nebo druhá. Pavel Hapal má však všechno k tomu, aby dělal fotbal kvalitně. Navíc Tomáš Rosický může být výborným funkcionářem. Musí změnit myšlení, nesmí přemýšlet jako hráč. On je jedním z těch, kteří mohou fotbal shora vidět dobře.“

„Viděl jsem jenom závěr, ale i během toho jsme mohli ještě nějaký gól dostat. Četl jsem rozhovor s Honzou Kollerem, který se k tomu vyjádřil, a když už on řekne, že to byla katastrofa, tak to asi moc dobré nebylo… Zrovna on se snaží kluky podržet a dostat je trošku nahoru,“ vykládá Nedvěd, který ve své bohaté kariéře nastřádal 91 reprezentačních startů.

Pro Čechy se jednalo o nic neřešící duel v závěru ročníku, zato australští fotbalisté bojovali o nominaci na blížící se světový šampionát.

„Tyhle zápasy na konci sezony jsou těžké. Když nemáte dostatečnou motivaci, tak to vždycky dopadne blbě. Je lepší tato utkání vůbec nehrát, nejsem jejich příznivcem,“ říká blonďatý viceprezident Juventusu.

Kde je tedy problém? Poslední kvalifikační cyklus se týmu kouče Jarolíma výsledkově nevydařil, ani předvedená hra nebyl příliš povzbudivá. Chybí českým fotbalistům kvalita?

„Nějaká kvalita tam je, není třeba se bát. Neměli bychom pořád říkat, že ji nemáme. Není to tím. Musíme do toho ale dát srdce a víc bojovnosti!“ nabádá Nedvěd.

„Kluci se nesmí spokojit s tím, že ty zápasy prostě nějak prohrajeme, protože nejsme silní jako generace před námi. Ne, tak to není. Měli by se víc kousnout a ukázat zapálení. Mohou být horší technicky, ale nemusí prohrát o čtyři góly.“

V prestižních zahraničních ligách působí stále menší a menší počet českých hráčů. Několik nadějí však hraje právě v Itálii. V Udinese válí Jankto s Barákem, v dresu AS Řím se snaží prosadit Patrik Schick.

Nedvěd o Plzni: „Musí posílit kádr, čeká je náročná sezona v Lize mistrů. Vůbec to nebude sranda. Na každý post potřebují dva hráče. Co stačilo v tomto ročníku, v následujícím stačit nebude. Myslím si ale, že jsou v klubu lidé, kteří fotbal umí. Zvládnou to.“

Ohledně Jankta se před pár dny vynořily informace, že chce klub opustit. Sám hráč přiznal, že spokojený není.

„Kluci jako Jankto nebo Barák jsou v letech, kdy by se měli především soustředit na to, aby byli základními kameny tam, kde jsou teď. Nemyslet na to, že půjdou někam výš. Měli by být tahouni a ukázat, že jsou fakt dobří. Pak je cesta nahoru jednoduchá. Myšlenka toho, že by měli teď někam přestoupit? To se jich vůbec netýká. Musí být nejlepší v jejich současných klubech. Nemůžu být tahounem po jedné sezoně. Musím to ukázat několik let po sobě ve všech zápasech. Pak je ze mě lídr,“ vykládá držitel Zlatého míče z roku 2003.