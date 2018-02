Kolaps v Jihlavě? Nesmí nás to srazit, velí slávista Sýkora

Těšil se na začátek jara pod novým koučem. S Jindřichem Trpišovským, vládcem slávistické střídačky, se dobře zná ze společného působení v Liberci.

Nakonec z toho však byla pouze jednogólová porážka a neuspokojivý výkon.

„Chtěli jsme dominovat od úvodu až do konce. Snažili jsme se Jihlavě vnutit naši hru a pokud možno vstřelit branku. Stal se ale pravý opak, gól jsme dostali,“ vykládá čtyřiadvacetiletý Sýkora.

„Přitom jsme měli v prvním poločase asi pět vyložených šancí, ale nic neproměnili. Oni jednu a dali gól. Ve druhé půli jsme chtěli vzhledem k terénu zjednodušit hru, žádnou extra příležitost jsme si však nevypracovali,“ dodává.

„Tlak jsme měli enormní, ale kromě střely Pepy Hušbauera tam nic nebylo.“

Ano, právě terén trápil Slavii možná více než jihlavští fotbalisté. Na sněhové pokrývce se jim kombinovalo jen těžko.

„Podmínky nás nijak neovlivnily, byly pro oba týmy stejné,“ říká diplomaticky Sýkora, kterého Trpišovský využívá na pozici levého obránce, zatímco pod předchozím trenérem Šilhavým působil většinou na křídle.

„Levou obranu jsem hrál už v Liberci, takže vím, do čeho jdu. S Jardou Zmrhalem jsme rotovali, to byl účel. Jsme oba takoví, že nás to táhne dopředu. Umíme se podpořit.“

Porážkou v Jihlavě se zhoršila pozice Slavie v boji o druhou příčku. Sýkora ovšem odmítá, že by se nezdar na psychice hráčů výrazněji podepsal.

„To nesmíme dopustit. Prohrát je jedna věc, ale nesmí nás to srazit a dál musíme věřit tomu, co děláme,“ uzavírá.