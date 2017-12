Plzeňský kouč Vrba: Nelituji, že už podzim končí. Máme toho plné zuby

Hejda se nezlobil, že tip nevyšel Při rozhovorech před odletem do Izraele plzeňský stoper Lukáš Hejda příliš nevěřil, že by se mohla plzeňská Viktoria ještě vyhoupnout na první příčku. Očekával, že si ji FCSB Bukurešť v domácím utkání s Luganem pohlídá. Jenže podceňovaný švýcarský tým v Rumunsku vyhrál 2:1, když domácí snižovali až ve druhé půli. Na obrat už jim síly nezbyly. „Pro mě je to velké překvapení,“ prohlásil 27letý stoper ještě po zápase v Beer Ševě. Tam to byl právě on, kdo nasměroval prvním gólem plzeňské fotbalisty za pohodovým vítězstvím 2:0. „Malinko mě překvapilo, kolik jsem měl při zakončení prostoru. Až jsem se lekl,“ pokračoval Hejda, jenž zůstal v šestnáctce soupeře po standardní situaci. GÓLOVÁ OSLAVA. Plzeňští fotbalisté oslavují gól Lukáše Hejdy na 1:0. Střelec je na snímku úplně vpravo. A při samotném zakončení se zachoval jako chladnokrevný střelec. „Chtěl jsem to uklidit na přední tyč, netrefil jsem to úplně čistě, ale spadlo to tam,“ těšil se muž, jehož úkolem však bylo především ubránit ofenzivu soupeře na čele s českým útočníkem Tomášem Pekhartem. I to se mu povedlo. „Ani si nevybavuju, že by měli ve druhé půli nějakou šanci. Strkali si to kolem půlky a to nám vyhovovalo. Vítězství jsem si pohlídali,“ vyprávěl Hejda, který patřil na podzim k nejvytíženějším mužům sestavy Viktorie. A v Izraeli potvrdil, že si celou sezonu náramně užívá. „Nepamatuju si žádnou podobnou jízdu. Celý mančaft šlape, je znát, jak si věříme. Všechno si sedlo, jsme uvolnění a válíme,“ rozplýval se. První místo ve skupině Evropské ligy bylo pomyslnou třešničkou na dortu. Pro Hejdu zvlášť, ačkoliv v české lize nastřílel už 14 branek, v evropských pohárech se trefil poprvé.To zaslouží oslavu. „Možná doma otevřeme lahvinku,“ připustil. A pak? „Potom vyrazíme do tepla, odpočinu si,“ zasnil se Hejda.