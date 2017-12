Plzeňský stoper Hejda: První místo? Nevěřím, že by Steaua doma ztratila

Kalkulujete s tím, že stále ještě máte šanci být první ve skupině?

Jedeme tam s cílem vyhrát, postup už máme jistý, můžeme být v klidu. Budeme se snažit, abychom skončili první. Ale upřímně nevěřím, že by Steaua doma ztratila.

Co vám ukázal první domácí zápas s izraelským soupeřem?

Jsou hodně nebezpeční v ofenzivě, vysoko nás napadali. Předpokládám, že doma budou ještě aktivnější, i když jim už o nic nejde.

To ani vám, je to prostor vyzkoušet nové věci?

Pořád je to zápas Evropské ligy, takže k tomu musíme přistoupit na sto procent. Určitě je ale příjemné tam letět s tím, že už máme postup.

Bude to tedy otevřenější fotbal?

Malinko čekám, že to bude nahoru dolů tím, že je rozhodnuto, a asi to nebude nějak takticky svázané. Takže pro nás obránce to bude asi těžší. Navíc oni se určitě budou chtít doma rozloučit vítězně.

Zvýšenou motivaci v týmu soupeře určitě bude mít český útočník Tomáš Pekhart. Souhlasíte?

Už když jsme s nimi hráli v Plzni, tak jsem četl nějaké jeho rozhovory, že se už na to těší, když hraje proti českému mužstvu. Takže se určitě bude chtít vytáhnout.

Jak byste ho charakterizoval?

Je vysoký, hodně nepříjemný. Hraje dobře do těla. Musíme si na něj určitě dát pozor, hlavně při centrovaných balonech.