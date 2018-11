Síla přichází z lavičky. Jak může kouč Jílek oživit hru Olomouce

„Rozhodli jsme se na základě způsobu hry soupeře a toho, co chceme hrát my. Pavel Dvořák ukázal v obou zápasech, kdy střídal, velkou kvalitu. Je to víc podhrotový hráč než Jirka Texl. Místo Kuby Plška byl pro nás lepší varianta,“ vysvětloval. „Víme, že Texl je teď v dobré formě, vždy tomu pomohl, šel tam jako první střídající hráč, i když k jeho výkonu mám výhrady. U něj člověk nikdy neví, jestli z toho bude příležitost pro nás, nebo soupeře. Je to pade na pade s velkou dávkou rizika.“

Teplice vs. Olomouc Online reportáž v neděli od 15 hodin

Tenhle příklad výstižně ukazuje, jak Sigmě vzrostla síla na lavičce. Uzdravil se Dvořák, ale i Pilař, jehož Jílek používá na obou křídlech či pod hrotem. A ještě Olomouc podepsala volného hráče Milana Lalkoviče jako reakci na zranění křídelníka Martina Hály. Byť i Lalkovič dohání po zranění achilovek kondiční manko, dvakrát jako střídající hráč stihl ukázat potenciál. Jílek si tak proti Opavě mohl dovolit luxus - poprvé nechal na lavičce křídelníka Zahradníčka, jehož atletický projev sráží nízká efektivita - v sezoně si připsal jedinou asistenci.

A zmíněného Plška, borce, který v minulé sezoně 11 góly táhl tým do kvalifikace Evropské ligy.

Boj o fleky? Na trénincích furt stejné...

Už neplatí, že Jílek nemá kam sáhnout. Naopak se mu otevírá široká paleta možností, byť proti Opavě z toho byla jen plichta 2:2. Ale předtím v Karviné vítězství 3:2, na kterém se podíleli všichni tři střídající hráči, což je fotbalový unikát.

„Otázka střídání není o štěstí a kvalitě trenéra, ale o kvalitě střídajících hráčů. Pokud máte kvalitu na lavce, vždycky vám to něco přinese. Pokud tam rozdíl nemáte, tak je předpoklad, že šťastnou ruku mít nebudete,“ říká Jílek. „Na marodce máme ještě Martina Hálu, Romana Poloma, Juraje Chvátala a Michala Surzyna. Ale směrem dopředu se nám uvolnily možnosti, abychom se zápasem mohli něco dělat. Pro trenéra dobrý,“ přikývne.

Na jaké hráče ukáže v neděli (15.00) v Teplicích, tak není čitelně jasné, což je výhoda. „Příchodem Lalkoviče je už lavka konkurenceschopná, dá se vyměnit post za post. Trenéři mají na výběr, mohou tam poslat pět šest hráčů z lavičky. Zkvalitnění týmu je vidět. Teď už bychom se neměli na nic vymlouvat,“ tvrdí Texl.

„Konkurence zvedne ostatní hráče. Doufám, že budeme mít společně dobré výsledky,“ uvedla posila Lalkovič pro klubový web.

Texl však odmítá, že by se boj o fleky projevil ještě větší jízdou na trénincích. „Je to furt stejné.“

Všechny posty zdvojené nejsou

Pořád neplatí, že má Sigma všechny posty kvalitně zdvojené. Hlavně za štítového záložníka Lukáše Kalvacha adekvátní náhrada chybí, a tak hraje všechno, byť není v top formě z minulé sezony.

Podobně je na tom také dirigent David Houska, jehož skvostná forma z úvodu ročníku se poslední tři zápasy vytratila. Jistě, Jílek by jej mohl nahradit Texlem, ale zase nechce necitlivými zásahy nabourávat osu mužstva, do které oba zmínění středopolaři patří.

A tak raději mění součástky nebo systém. Jako v posledních třech případech: když Hanáci museli otáčet stav, přeskupil řady na tři obránce.

Podobných krizových tahů by se chtěl ale v neděli na Stínadlech vyvarovat. „Často inkasujeme jako první a jsme nuceni reagovat na vývoj utkání, což je vždy složité. Několikrát se to povede, ale nelze očekávat, že každé utkání zvrátíme. První předpoklad k úspěchu je, abychom konečně šli do vedení a musel dotahovat soupeř,“ přeje si Jílek před dalším duelem se sousedem v tabulce.

Jak na Teplice?

Desáté Teplice mají jen o bod víc než dvanáctá Sigma. „Novým modelem a možností pořád o něco hrát není jednoduchý zápas. Bodová blízkost mezi dvěma skupinami je hodně velká. Utkání zapadá do řady, kterou teď máme. Dobře si uvědomujeme, stejně jako soupeř, že každý bod má dvojnásobnou hodnotu. Kdo to zvládne, může odskočit,“ zdůrazňuje Jílek.

Recept na Teplice? „Hrát aktivně, malinko zjednodušit hru, prostě víc se tlačit do zakončení, abychom si vytvořili víc střeleckých situací,“ nabádá. „Máme většinu hráčů, kteří se chtějí chovat pořád konstruktivně, a ono ne vždy to jde a soupeři to vědí. Je potřeba, aby každý hráč dal najevo, že ví, o co se hraje a jakým způsobem se chceme chovat v určených prostorech. Pokud to nepochopíme, budeme vždycky tahat za kratší konec. Bylo by načase, abychom to teď ukázali.“

Pokud se to nebude dařit hned, neváhá použít sílu z lavičky.