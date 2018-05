Kadeřábek měl v Hoffenheimu skvělou sezonu. Nevnímat zájem nejde, říká

„V klubu panuje euforie,“ netají šestadvacetiletý obránce. Aby ne, vždyť se jedná o nejlepší umístění v klubové historii.

Tým mladého kouče Juliana Nagelsmanna válel. Nastřílel 66 gólů, což je druhé nejvyšší číslo v soutěži. Této statistice - stejně jako většině ostatních - dominuje mistrovský Bayern Mnichov.

Kadeřábek byl stabilním členem základní sestavy, svými kvalitními výkony dokonce přivábil zájem několika věhlasných klubů, zejména z Itálie.

V závěrečném utkání sezony jste skóroval proti Dortmundu a dotáhl Hoffenheim ke třetímu místu v německé lize. Dal se závěr ročníku vůbec naplánovat lépe?

Poslední zápas jsem si maloval, že by to takhle nějak mohlo být. Stalo se to nejlepší, co mohlo. Poskočili jsme na třetí místo, které nám zajišťuje postup do Ligy mistrů. Ale že dám gól, který nás tam dotlačí? O tom jsem ani nesnil. Je to nejdůležitější branka, kterou jsem v kariéře dal.

Jaký byl souboj s Dortmundem o všechno?

Bylo to náročné fyzicky i psychicky. Zápasem o všechno bych to ale nenazval. O všechno hrály týmy, které bojovaly o udržení. Nám šlo o to, jestli budeme v Lize mistrů, nebo v Evropské lize. Oboje z toho by byl úspěch. Utkání bylo hodně sledované a jsem rád, že jsme ho zvládli.

Jaká je po bronzovém úspěchu nálada?

Obrovská euforie. Hráči, fanoušci, vedení… Všichni jsou šťastní, že jsme skončili třetí. Chceme si to co nejvíc užít.

A v příštím roce vás čeká základní skupina Ligy mistrů. Jak to zní?

Už minulý rok jsme k tomu měli blízko, jenže v předkole jsme chytli Liverpool - nejtěžšího možného soupeře. Teď jsme dokázali, že to nebyla náhoda. Hoffenheim a Liga mistrů, to zní úplně skvěle. Ohlas v Německu je velký. Ostatní ví, že máme kvalitu, ale že skončíme až tak vysoko? To nikdo nečekal.

V Česku jste vyhrál se Spartou v jednom roce ligu, domácí pohár i Superpohár. Dají se tyto úspěchy srovnat?

Každý úspěch má svou cenu. Treble se Spartou jsem si hrozně užil a teď zažívám něco podobného.

Je pocit z ročníku lepší o to, že jste ho zakončili vítězně?

Zrovna jsem se před zápasem bavil s manželkou, že když se poslední utkání sezony podaří, člověk pak má klidnou hlavu. Jsem ohromně vděčný za to, že se to takhle povedlo. Sezona byla nahoru dolů. Ze začátku jsme hráli dobře, pak přišel výpadek formy, ale nakonec je z toho třetí místo a já jsem moc spokojený.

V posledních měsících se mluví o zájmu velkých klubů o vaše služby, například Interu Milán či AS Řím. Připouštíte si to?

Nevnímat to prostě nejde. Říkal jsem si, že dohraju sezonu v Hoffenheimu a budu se soustředit jen na to, abychom udělali nějaký dobrý výsledek, což se stalo. Teď nastává dovolená a uvidíme, co přijde. Můžu zůstat v Hoffenheimu, ale nemůžu vyloučit ani odchod do jiného klubu. Je to otevřené. Sám zatím nevím, co bude.

Jaké jsou vaše plány na léto?

Budu trávit čas s rodinou. To je pro mě největší relax, strašně se na to těším.

Kdybyste měl vybrat nejlepší moment sezony, který by to byl?

Vybrat jeden okamžik je těžké. Pokud mám ale nějaký zvolit, tak ten gól v posledním utkání proti Dortmundu. Dlouho mi zůstane v paměti, takové věci se jen tak nezapomínají. Super moment.