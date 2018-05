Kadeřábek je žádaný v Itálii, českého obránce láká Inter i AS Řím

dnes 12:22

Fotbalista Pavel Kadeřábek by v létě mohl zamířit do předního italského klubu. Podle tamních médií situaci kolem reprezentačního beka z Hoffenheimu vážně sonduje Inter Milán. A přidal se také AS Řím.

Inter, aktuálně pátý celek italské nejvyšší soutěže, intenzivně řeší budoucnost na postu pravého obránce. Rád by uplatnil opci na třiadvacetiletého Joaa Cancela, který se osvědčil během hostování z Valencie. Ta však podle serveru Tuttosport požaduje 35 milionů eur, což může být příliš. Proto se milánský klub zaměřil na Kadeřábka. Web calciomercato uvádí, že splňuje všechny požadavky včetně zkušeností z národního týmu. Skauti Interu navštívili v minulých týdnech zápasy Hoffenheimu a přivezli z Německa zpět do Itálie veskrze pozitivní zprávu. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Kadeřábek by navíc byl o dvacet milionů levnější než Cancelo. I tak se jedná o více než dvojnásobek jeho tržní ceny (8,5 milionů eur dle serveru transfermarkt.de), důvodem je vylepšený kontrakt, který reprezentační obránce podepsal s Hoffenheimem v létě a platí do června 2021. Do hry o sparťanského odchovance se navíc podle deníku La Repubblica vložil ještě AS Řím, vhledem k výsledkům v probíhající sezoně lákavější zájemce. Monchi, sportovní ředitel semifinalistů Ligy mistrů a jeden z nejuznávanějších mužů ve fotbale, Kadeřábka prý už delší dobu sleduje. A rád by ho do italské metropole přivedl tak jako loni v létě Patrika Schicka. Oba reprezentanty mimochodem spojuje Juventus. Schick málem oblékl jeho dres, přestup však zhatila zdravotní prohlídka. Kadeřábka lídr Serie A sleduje, podle kuloárních informací zvažoval, že ho přivede už v zimě. Zájem italského hegemona posledních let však ochladl. Pokud by Kadeřábek do Itálie zamířil, stal by se sedmým Čechem v tamní nejvyšší soutěži. Za Udinese hraje duo Antonín Barák, Jakub Jankto. V Crotone hostuje z AC Milán stoper Stefan Simič, za Boloňu nastupuje Ladislav Krejčí a zmiňovaný Schick působí v Římě. Na lavičce Janova se pravidelně objevuje brankář Lukáš Zima.