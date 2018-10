Výměna ve fotbalové asociaci, místo Prokeše bude akademie řídit Kotrba

„Jsem moc rád za nabídku, kterou jsem od asociace dostal. Vážím si lidí i jejich práce, jež zde byla už udělána a na kterou mohu navázat,“ prohlásil Kotrba.

„V mnoha směrech dnes díky zápalu těchto lidí na FAČR mají trenéři mládeže snad poprvé v historii srovnatelné podmínky s trenéry pracujícími v profesionálním seniorském fotbale. Nemusí se starat téměř o nic jiného, než je výchova a příprava svých svěřenců.“

Mezi Kotrbovy trenérské úspěchy patří zisk titulu se Spartou a vítězství v domácím poháru s Jabloncem a Žižkovem. Velkou část života věnoval práci s mládeží.

„S panem Kotrbou jsem osobně jednal a jeho přístup na mě udělal velmi dobrý dojem. Nechce rozbíjet to, co zde už správně funguje, ale naopak na tom chce stavět do budoucna,“ komentuje obsazení postu předseda FAČR Martin Malík.

Třesk ve fotbalové asociaci tak pokračuje. Jako první skončil Michal Prokeš, Kotrbův předchůdce. „Nedomluvili jsme se na podmínkách nové smlouvy,“ uvedl Malík.

V pondělí podal výpověď po jedenácti letech ve funkci generální sekretář Rudolf Řepka. „Nehledejte za tím senzaci, prostě jsme se s FAČR domluvili na ukončení spolupráce,“ okomentoval svůj odchod.

A o den později přišla další změna. Z komise rozhodčích byl odvolaný Roman Hrubeš, šéf projektu videorozhodčích, kterého nahradí Jiří Kureš.